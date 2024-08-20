Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСледующие

В Тюрингии возросли антиеврейские инциденты

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
В Тюрингии отмечается значительное увеличение случаев minimization или принижения значения геноцида...
В Тюрингии отмечается значительное увеличение случаев minimization или принижения значения геноцида во время Холокоста.

- В Тюрингии возросли антиеврейские инциденты

Центр исследований и информации по антисемитизму (РИАС) в Тюрингии зафиксировал резкий рост антисемитских инцидентов в регионе. В 2023 году было зафиксировано 297 таких случаев, что является самым высоким показателем среди восточных земель Германии, за исключением Берлина. В 2022 году было зарегистрировано всего 243 таких случая.

Рост антисемитских инцидентов, связанных с Израилем, был "ошеломляющим". В 2022 году было зарегистрировано всего три таких случая, но в 2023 году их число резко возросло до 103. Этот существенный рост, по мнению РИАС, является результатом теракта ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года. РИАС определяет антисемитизм, связанный с Израилем, как клеветническое и уничижительное описание Израиля как суверенного государства, отличное от законной критики правительства Израиля.

Тривиализация Холокоста

Большинство антисемитских инцидентов в Тюрингии по-прежнему классифицируются как постхолокостный антисемитизм. В 2023 году 142 случая попали в эту категорию, что составляет почти половину всех инцидентов. РИАС определяет постхолокостный антисемитизм как искажение, приуменьшение или glorification Холокоста, а также нападения на культуру памяти.

Из общего числа 297 инцидентов 192 не могли быть связаны с какой-либо конкретной политической принадлежностью. 38 случаев были вызваны теориями заговора, 33 были связаны с правыми или право-популистскими идеологиями, и 25 были случаями антиизраильской активизма.

Атака ХАМАС как спусковой крючок

Депутат от СДПГ Денни Мёлер считает атаку ХАМАС на Израиль катализатором антисемитизма. "Важно признать, что антисемитизм присутствует не только на правых, но и на всех политических спектрах, и его необходимо всеобщим образом осуждать и бороться с ним", - заявил он.

Зеленый политик Маделейн Хенфлинг выразила удивление тем, "как открыто сейчас выражается и провозглашается антисемитизм, связанный с Израилем". Защита еврейской жизни и борьба с антисемитизмом не negotiable.

Левый депутат Катарина Коён-Преусс потребовала "срочных мер для борьбы со всеми формами антисемитизма на всех уровнях и твердой позиции против него".

Центр РИАС собирает и архивирует данные об антисемитских инцидентах, даже тех, которые не достигают уровня уголовного преступления. Центр управляется Фондом Амадеу Антониу и финансируется Государственной канцелярией.

Следующие статистические данные показывают существенный рост антисемитских инцидентов, связанных с Израилем, с тремя случаями в 2022 году по сравнению с 103 в 2023 году. Этот рост часто связывают с терактом ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.

В соответствии с определением РИАС, многие антисемитские инциденты в Тюрингии можно классифицировать как постхолокостный антисемитизм, где Холокост искажается, приуменьшается или glorification, или совершаются нападения на культуру памяти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Федеральные земли Германии

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Федеральные земли Германии

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.
Экономика

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот. Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно