- В Тюрингии возросли антиеврейские инциденты

Центр исследований и информации по антисемитизму (РИАС) в Тюрингии зафиксировал резкий рост антисемитских инцидентов в регионе. В 2023 году было зафиксировано 297 таких случаев, что является самым высоким показателем среди восточных земель Германии, за исключением Берлина. В 2022 году было зарегистрировано всего 243 таких случая.

Рост антисемитских инцидентов, связанных с Израилем, был "ошеломляющим". В 2022 году было зарегистрировано всего три таких случая, но в 2023 году их число резко возросло до 103. Этот существенный рост, по мнению РИАС, является результатом теракта ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года. РИАС определяет антисемитизм, связанный с Израилем, как клеветническое и уничижительное описание Израиля как суверенного государства, отличное от законной критики правительства Израиля.

Тривиализация Холокоста

Большинство антисемитских инцидентов в Тюрингии по-прежнему классифицируются как постхолокостный антисемитизм. В 2023 году 142 случая попали в эту категорию, что составляет почти половину всех инцидентов. РИАС определяет постхолокостный антисемитизм как искажение, приуменьшение или glorification Холокоста, а также нападения на культуру памяти.

Из общего числа 297 инцидентов 192 не могли быть связаны с какой-либо конкретной политической принадлежностью. 38 случаев были вызваны теориями заговора, 33 были связаны с правыми или право-популистскими идеологиями, и 25 были случаями антиизраильской активизма.

Атака ХАМАС как спусковой крючок

Депутат от СДПГ Денни Мёлер считает атаку ХАМАС на Израиль катализатором антисемитизма. "Важно признать, что антисемитизм присутствует не только на правых, но и на всех политических спектрах, и его необходимо всеобщим образом осуждать и бороться с ним", - заявил он.

Зеленый политик Маделейн Хенфлинг выразила удивление тем, "как открыто сейчас выражается и провозглашается антисемитизм, связанный с Израилем". Защита еврейской жизни и борьба с антисемитизмом не negotiable.

Левый депутат Катарина Коён-Преусс потребовала "срочных мер для борьбы со всеми формами антисемитизма на всех уровнях и твердой позиции против него".

Центр РИАС собирает и архивирует данные об антисемитских инцидентах, даже тех, которые не достигают уровня уголовного преступления. Центр управляется Фондом Амадеу Антониу и финансируется Государственной канцелярией.

Следующие статистические данные показывают существенный рост антисемитских инцидентов, связанных с Израилем, с тремя случаями в 2022 году по сравнению с 103 в 2023 году. Этот рост часто связывают с терактом ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.

В соответствии с определением РИАС, многие антисемитские инциденты в Тюрингии можно классифицировать как постхолокостный антисемитизм, где Холокост искажается, приуменьшается или glorification, или совершаются нападения на культуру памяти.

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