Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиИнциденты

В Тюрингии сообщается о росте антисемитских актов

В прошлом году в Тюрингии отмечено резкое увеличение антисемитских инцидентов, общее число которых достигло 297. Об этом объявил во вторник Центр исследований и информации по fight against xenophobia and racism (Rias) в Эрфурте. Это примерно на 25% больше, чем в предыдущем году 2023, когда было...

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

В Тюрингии сообщается о росте антисемитских актов

В 235 из 297 случаев были зафиксированы антисемитские замечания, которые появлялись в устной, письменной и визуальной формах. В отчете, опубликованном во вторник, отмечается сдвиг от цифровой сферы к физическому миру, согласно годовому изданию.

Антисемитизм, связанный с после-Holocaust, остается наиболее распространенной формой антисемитизма в Тюрингии с частотой 48%. Это включает в себя минимизацию зверств Холокоста, выражения восхваления нацизма и нападки на культуру памяти. Примечательно, что нападки на культуру памяти в 2023 году стали "более враждебными".

Антисемитские инциденты в Тюрингии в 2023 году были связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. Эти инциденты происходили на демонстрациях, как против Израиля, так и в его поддержку. Кроме того, "антисемитские оскорбления" звучали в ответ на произраильские заявления, например, от тюрингских политиков. Также инциденты происходили возле синагог в Эрфурте, в том числе граффити и сжигание бумаги, которые отражали войны Израиля.

Риас Тюрингия служит центром документации и сообщений об антисемитских инцидентах. Стоит отметить, что это был первый раз, когда они опубликовали отчет за 2021 год.

Увеличение нападок на культуру памяти привело к росту явных враждебных антисемитских инцидентов в 2023 году. Кроме того, несколько антисемитских инцидентов произошли возле синагог в Эрфурте, в том числе граффити и сжигание бумаги, которые имитировали войны Израиля.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Урны для голосования на выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году
Главные темы

Лидер SPD в Тюрингии Майер выразил нежелание продолжать.

Георг Майер, ведущая фигура социал-демократов Тюрингии, приняла решение не продлевать существующее правительство коалиции Красный-красный-зеленый после выборов в землю. Как сообщает 'Thüringer Allgemeinen' во вторник, Майер высказался, что будущее 'Красный-красный-зеленый' находится под вопросом.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Двое братьев были заключены в тюрьму в Штутгарте за фальсификацию языковых знаний.
Главные темы

Двое братьев были заключены в тюрьму в Штутгарте за фальсификацию языковых знаний.

Два родных брата были приговорены региональным судом в Штутгарте к лишению свободы за продажу сотен поддельных языковых сертификатов и документов, полученных из Федерального ведомства по Migration and Refugees. Их причастность к различным правонарушениям, в том числе membership in a criminal...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В контексте сектора электрических vehicle в Китае
Главные темы

Европейский Союз намеревается ввести таможенные пошлины в размере от 36,3% на электромобили, произведенные в Китае.

Евросовет планирует ввести пошлины на китайские электромобили, достигающие 36,3%. В этом во вторник в Брюсселе признался Евросовет. Эти дополнительные ставки должны вступить в силу не позднее конца октября и действовать на начальном сроке в пять лет. Примечательно, что крупные...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Федеральные земли Германии

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.
Экономика

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот. Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно