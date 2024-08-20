В Тюрингии сообщается о росте антисемитских актов

В 235 из 297 случаев были зафиксированы антисемитские замечания, которые появлялись в устной, письменной и визуальной формах. В отчете, опубликованном во вторник, отмечается сдвиг от цифровой сферы к физическому миру, согласно годовому изданию.

Антисемитизм, связанный с после-Holocaust, остается наиболее распространенной формой антисемитизма в Тюрингии с частотой 48%. Это включает в себя минимизацию зверств Холокоста, выражения восхваления нацизма и нападки на культуру памяти. Примечательно, что нападки на культуру памяти в 2023 году стали "более враждебными".

Антисемитские инциденты в Тюрингии в 2023 году были связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. Эти инциденты происходили на демонстрациях, как против Израиля, так и в его поддержку. Кроме того, "антисемитские оскорбления" звучали в ответ на произраильские заявления, например, от тюрингских политиков. Также инциденты происходили возле синагог в Эрфурте, в том числе граффити и сжигание бумаги, которые отражали войны Израиля.

Риас Тюрингия служит центром документации и сообщений об антисемитских инцидентах. Стоит отметить, что это был первый раз, когда они опубликовали отчет за 2021 год.

Увеличение нападок на культуру памяти привело к росту явных враждебных антисемитских инцидентов в 2023 году. Кроме того, несколько антисемитских инцидентов произошли возле синагог в Эрфурте, в том числе граффити и сжигание бумаги, которые имитировали войны Израиля.

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