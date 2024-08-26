Отсутствие наличия квалифицированной рабочей силы - В Тюрингии работает около 2600 международных медицинских работников.

В сфере ухода за пожилыми людьми и здравоохранения Тюрингии на данный момент работают около 2600 иностранных работников, как заявила министр здравоохранения Хайке Вернер (Левые). "Без них обеспечение ухода за пожилыми в Тюрингии было бы невозможным", - сказала она в Эрфурте.

Она подчеркнула демографический сдвиг и растущие трудности с наймом квалифицированных работников. Все уменьшающаяся рабочая сила должна заботиться об aging населения, что особенно проблематично в восточной Германии. В результате правительство штата продолжает приоритетно и справедливо вербовать иностранных работников по уходу, даже рассматривая Сальвадор.

Создание Комфортной Среды для Иностранных Стажеров по Уходу

Пилотный проект со стажерами из Сальвадора начнется в сентябре, как объявила Вернер. Государство, больницы и учреждения по уходу согласовали тренировочные контракты с 13 людьми из Латинской Америки. Посольство в Германии, как сообщается, "очень заинтересовано" в проекте. "Теперь нам нужно создать атмосферу и культуру гостеприимства, где молодые люди с другим языком и цветом кожи тоже чувствуют себя комфортно", - подчеркнула министр.

Ранее Вьетнам был основным фокусом усилий штата по вербовке стажеров по уходу. В будущем также планируется вербовать полностью обученных специалистов из Юго-Восточной Азии, согласно Вернер. Для этого обучение в вьетнамских школах должно быть адаптировано, чтобы сертификаты признавались tanto в Германии, как и во Вьетнаме. В отличие от здесь, во Вьетнаме нет отдельного курса обучения по уходу за пожилыми.

Увеличение Субсидии для Компаний, Обучению Иностранных Работников по Уходу

Вернер отметила, что компании и учреждения, обучающие иностранных работников по уходу, получают финансовую поддержку от государства. Они получают 5000 евро за каждую тренировочную позицию, что было увеличено на 1000 евро в начале года. По словам Вернер, к 2035 году в Тюрингии потребуется около 15000 дополнительных работников по уходу и врачей.

Министр также упомянула о рассмотрении возможности вербовки иностранных работников по уходу из Сальвадора, помимо существующих усилий во Вьетнаме. Она подчеркнула необходимость создания комфортной среды для этих стажеров, чтобы они чувствовали себя комфортно в новом окружении.

В связи с растущим числом работников по уходу и врачей, необходимых в Тюрингии к 2035 году, как подчеркнула министр, государство предоставляет существенную финансовую поддержку компаниям и учреждениям, обучающим иностранных работников по уходу, в том числе и из Нидерландов, чтобы помочь справиться с этим растущим вызовом.

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