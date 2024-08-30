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В Тюрингии отмечается небольшой рост потребления воды.

Расход воды на душу населения в Тюрингии слегка вырос, при этом он по-прежнему заметно ниже среднего показателя по стране. Источник питьевой воды в этом федеральной земле?

 and  Melissa Williams
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Водопотребление на душу населения в Тюрингии слегка возросло, но по-прежнему ниже среднего по...
Водопотребление на душу населения в Тюрингии слегка возросло, но по-прежнему ниже среднего по стране.

Жидкий водород, в двух словах. - В Тюрингии отмечается небольшой рост потребления воды.

Потребление H2O на душу населения в Тюрингии в 2022 году показало небольшой рост. В среднем, каждый житель штата потреблял 96,4 литра в день, согласно данным статистического управления штата. Это было на 2,9 литра больше, чем в 2019 году. В сравнении со средним показателем по стране в 126 литров на человека в день, жители Тюрингии значительно потребляют меньше воды.

В 2022 году из штата было извлечено около 118 миллионов кубических метров воды. В отличие от других федеральных земель, Тюрингия в основном полагается на водные источники, такие как озера и резервуары, для значительной части своего питьевой воды - 45,6%. В то время как многие другие федеральные земли в основном получают питьевую воду из подземных источников, согласно данным статистического управления штата.

Частные домохозяйства, в том числе малые предприятия, остаются крупнейшей группой потребителей. В 2022 году они потребляли 74,1 миллиона кубических метров воды. Еще одной значительной частью - 19,8 миллиона кубических метров - были коммерческие предприятия, общественные учреждения, медицинские учреждения и сельское хозяйство.

Увеличение потребления H2O на душу населения в Тюрингии в 2022 году было в основном связано с увеличением потребления воды жителями. Тем не менее, среднесуточное потребление воды в штате по-прежнему значительно ниже среднего показателя по стране - 126 литров.

Большая часть 118 миллионов кубических метров воды, извлеченной из Тюрингии в 2022 году, была потреблена частными домохозяйствами и бизнесами, подчеркивая важность правильного управления водными ресурсами в этих секторах.

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