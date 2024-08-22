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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

В Тюрингии консервативная фракция сталкивается с проблемами в трансферах игроков.

Политическая обстановка в Тюрингии влияет на достижения в спорте. Два тренера по баскетболу выразили беспокойство среди спортсменов во время переговоров с игроками.

 and  Elizabeth Wells
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Политическое правое смещение влияет на работу главного тренера по баскетболу Биёрна Хармсена.
Политическое правое смещение влияет на работу главного тренера по баскетболу Биёрна Хармсена.

- В Тюрингии консервативная фракция сталкивается с проблемами в трансферах игроков.

Политическая ситуация в Тюрингии влияет на баскетбольные команды в Йене и Эрфурте

В преддверии выборов в Тюрингии баскетбольные команды Йены и Эрфурта испытывают трудности при поиске новых игроков. Тренер второй лиги Йены, Björn Harmsen, поделился своими опасениями с "Тюрингер Allgemeine", сказав: "У нас проблемы с поиском немецких игроков, готовых присоединиться вместе со своими семьями, так как у них есть опасения".

Процесс выборов

По данным опроса Forsa, на предстоящих выборах в Тюрингии лидирует ультраправый экстремистский party AfD с 30% голосов. За ними следуют CDU и BSW с 21% и 16% соответственно.

Неопределенность и страх

Тренер третьей лиги Эрфурта, Florian Gut, столкнулся с подобными проблемами. Он сообщил, что потенциальные немецкие игроки с миграционным прошлым, а также их семьи часто выражают опасения во время бесед. "Им страшно из-за расизма? Они следят за ростом ультраправого экстремизма? Есть много обоснованных опасений и неопределенности, особенно в Тюрингии", - сказал Gut.

Оба тренера в прошлом сталкивались с ультраправым экстремизмом, что оставило глубокий след. "Должны быть четкие ценности и нормы, которым все следуют. Если все больше и больше линий переходят и это поведение принимается как повседневная жизнь - это неправильно. Вот почему мы обсуждаем эти вопросы", - сказал Harmsen. Он считает, что популизм неуклонно набирает силу и растет принятие. "Должны быть фундаментальные правила, и их не следует менять слишком радикально".

Gut подчеркивает важность укрепления социальной сплоченности для борьбы с этими проблемами. "Важно укрепить нашу социальную сплоченность и не позволять нам быть разделенными ультраправыми популистами, которые эксплуатируют недовольство людей", - подчеркнул тренер.

Результаты выборов в Нидерландах, если они будут похожи на Тюрингию, также могут повлиять на баскетбольный набор, учитывая опасения тренеров по поводу ультраправого экстремизма и его влияние на решения игроков. В Нидерландах может возникнуть подобная неопределенность и страх среди потенциальных игроков с миграционным прошлым, если ультраправые партии получат значительную поддержку.

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