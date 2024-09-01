В Тюрингии AfD Хока становится доминирующей силой <unk> вызовы в создании новой администрации

Тюрингия вновь сталкивается с трудным процессом формирования правительства в ландтаге Эрфурта. Существующие варианты коалиций, проверенные на уровне земли, не привели к большинству, оставив партии искать нетрадиционные пути. Лидер региональной АФД Björn Höcke заявил о лидерстве своей партии в новом правительстве, но ни одна другая партия не заинтересована в коалиции с АФД. В результате роль большинства ложится на только что созданный Тюрингский BSW.

ХДС, возглавляемый Mario Voigt, занял второе место, получив, как ожидается, 23,8% голосов. "Левые", возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, испытали значительное снижение поддержки и заняли третье место, слегка отставая от BSW с долей 11,9-12,9%. BSW, возглавляемый ведущим кандидатом Katja Wolf, занял третье место с 15,5-15,6% голосов.

СДПГ, партия канцлера, показала свой худший результат на выборах в земле со времен основания Федеративной Республики, получив 6,0-6,2%. "Зеленые" и СВП не сохранили свои места в ландтаге Эрфурта, получив "Зеленые" 3,4-3,5%, а СВП менее 2%.

По данным ARD и ZDF, следующий ландтаг, скорее всего, будет включать: АФД (31-32 места), ХДС (23 места), BSW (15 мест), "Левые" (12-13 мест) и СДПГ (6 мест).

Помимо Höcke, Voigt также взял на себя ответственность за формирование нового правительства. Voigt объявил о переговорах после выборов с СДПГ, заявив, что ХДС будет доминирующей силой в середине будущего ландтага. "Красный-красно-зеленый" больше не в силе, - сказал он, стремясь к большинству или стабильному правительству.

Höcke предостерег против исключения своей правоэкстремистской (по мнению внутренней разведки) партии из процесса формирования правительства. "Я могу только предостеречь против этого", - сказал он, подчеркивая, что любая коалиция без АФД не будет выгодна Тюрингии.

Основной задачей в новом ландтаге будет возможность АФД получить блокирующее большинство в одну треть мест. Это даст им своего рода право вето, например, в решениях о новых выборах или назначениях судей. АФД также может усугубить парламентские тупики.

Höcke призвал другие партии к дискуссиям с АФД вечером, подчеркнув, что блокирующее большинство не будет использовано. Он осудил "глупый стеночный разговор", который ранее отвергал сотрудничество с АФД.

Лидер BSW Wagenknecht выразила готовность своей партии к коалиции с ХДС. "Мы надеемся, что в конце концов мы сможем сформировать хорошее правительство с ХДС, возможно, также с СДПГ", - сказала она.

Исполняющий обязанности премьер-министра и единственный левый лидер на уровне земли Рамелов признал поражение. ХДС, как сильнейшая сила "в демократическом спектре", теперь должна вести переговоры о формировании правительства, сказал Рамелов. Он выразил поддержку демократическому правительству без АФД, заявив: "Я не борюсь против ХДС, я борюсь против нормализации фашизма".

Выборы в ландтаг Тюрингии показали высокую явку избирателей 73,5%, согласно ARD. На выборах в ландтаг 2019 года явка составила 64,9%. Примерно 1,66 миллиона граждан имели право голосовать.

СДПГ, как шестая крупнейшая партия в будущем ландтаге Тюрингии, сыграет значительную роль в процессе формирования правительства. Несмотря на свой худший результат на выборах в землю, их шесть мест могут быть решающими в формировании стабильной коалиции.

В свете результатов выборов СДПГ, будучи частью коалиции СДПГ-Зеленых-"Левых" на федеральном уровне, может столкнуться с давлением на поддержание своей приверженности отказу от коалиций с АФД, позицию, которую они поддерживают из-за правоэкстремистских взглядов партии.

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