Конфликты между региональными правительствами на выборах - В Тюрингии AfD имеет четкое лидерство, в то время как CDU и AfD в Саксонии находятся в напряженном соперничестве.

В Тюрингии альтернативные для Германии (АфД) предсказывают резкий рост до 30,5-33,5 процентов (ранее 23,4 процента), в то время как Христианско-демократический союз (ХДС) останавливается на 24,5 процента (21,7). Группа Сахры Вагенкнехт (БСВ) делает впечатляющий дебют с двузначными цифрами 14,5-16,0 процента, оставляя Левых, возглавляемых премьер-министром Бодо Рамеловом, существенно позади, которые падают до 11,5-12,5 процента (ранее 31,0). Партии коалиции "светофора" на федеральном уровне, которые в целом теряют голоса, готовятся к трудному вечеру. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прогнозируется на уровне 6,5-7,0 процента, ниже своего худшего результата в Тюрингии в 2019 году (8,2). Зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП) не смогут попасть в парламент с 4,0 (ранее 5,2) и 1,0-1,3 процента (ранее 5,0) соответственно.

В Саксонии ХДС оценивается в 31,5-32,0 процента (ранее 32,1 процента). АфД следует близко с 30,0-31,5 процента (ранее 27,5). БСВ дебютирует с 11,5-12,0 процента. СДПГ прогнозируется на уровне 7,5-8,5 процента (ранее 7,7). Левые набирают 4,0-4,5 процента, всего половину своего результата пять лет назад (ранее 10,4). Зеленые также испытывают беспокойство с 5,0-5,5 процента (ранее 8,6). СвДП не сможет войти в парламент, как и на последних двух выборах в ландтаг. Однако партии, набравшие менее пяти процентов, могут войти в ландтаг Саксонии, если выиграют два прямых мандата.

Эти выборы станут катастрофой для коалиции "светофора" в Берлине: результат в Тюрингии означает худший результат СДПГ на выборах в ланде со дня основания Федеративной Республики. СвДП отсутствует в парламентах обоих земель. Зеленые не преодолевают пятипроцентный барьер в обоих землях.

Конец пути для правительства Рамелова в Тюрингии - критическая роль БСВ

В Тюрингии предыдущая красная-красно-зеленая коалиция в меньшинстве под руководством премьер-министра Рамелова (Левые), которая зависит от сотрудничества ХДС с 2019 года, имеет мало шансов сохранить власть. АфД, классифицированная как твердо правоэкстремистская группа службой конституционной защиты земли, не будет включена в новое правительство, так как другие партии исключили сотрудничество с ней.

Наиболее вероятным сценарием коалиции, согласно прогнозам, является беспрецедентный альянс ХДС, БСВ и СДПГ. БСВ, группа, отделившаяся от Левых, предположительно будет иметь значительное влияние. Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт рассматривает прогнозы как мандат для христианских демократов сформировать правительство, как он выразился в ночь выборов.

Тем не менее, особенно политики ХДС обеспокоены тем, что лидер партии Вагенкнехт когда-то была членом восточногерманской государственной партии СЕПГ и впоследствии была ведущей фигурой в коммунистической платформе Левых. Тем не менее, коалиция остается возможной, так как запрет на сотрудничество ХДС не распространяется на АфД или Левых - но БСВ не подпадает под эти ограничения.

Лидер и кандидат в топ АфД в Тюрингии Бьорн Хокке остался невозмутимым перед выборами. "Мы стремимся к власти", - сказал 52-летний мужчина, который ранее был оштрафован дважды за использование нацистского лозунга в первом судебном процессе.

Если АфД выиграет более одной трети мест в парламентах Тюрингии и Саксонии, она получит так называемое блокирующее большинство: для принятия решений и выборов, требующих двух-thirds большинства, потребуется ее одобрение. Например, конституционные судьи избираются парламентом с двух-thirds большинства.

ХДС может продолжить коалицию с Зелеными и СДПГ в Саксонии

Саксония находится под руководством ХДС со времени воссоединения - с 2019 года премьер-министром является Михаил Креtschmer, возглавляющий коалицию с Зелеными и СДПГ. С этими начальными цифрами Креtschмер может продолжить эту коалицию. Ни одна из других партий не заинтересована в сотрудничестве с АфД, которая также считается правоэкстремистской в Саксонии.

Перед выборами Зеленые обвинили ХДС и СДПГ в подготовке к совместному правительству в меньшинстве. ХДС и СДПГ в Саксонии хорошо знакомы с коалициями друг с другом, сотрудничая трижды ранее.

Напряженная атмосфера кампании

В целом, атмосфера во время кампании в обоих землях была напряженной. Дебаты подогревались темами, такими как война России против Украины и роль Германии в качестве союзника Киева. Например, председатель БСВ Вагенкнехт сказала, что ее партия присоединится к правительству только в том случае, если оно ясно выступит против планируемого развертывания американских ракет дальнего действия в Германии.

Дискуссия о потоке мигрантов стала еще более напряженной после трагического случая в Солingen, в результате которого погибли трое человек. Авторитеты, в том числе федеральная прокуратура, подозревают сирийского беженца с исламскими связями в совершении нападения. Недавно произошла серия нападений на политиков, помощников по выборам и политические штаб-квартиры в Тюрингии и Саксонии.

В контексте дискуссии о возможности коалиций в Тюрингии стоит отметить, что правила Ландтага позволяют партиям, не набравшим пять процентов, все же войти в парламент, если они выиграют два прямых мандата. Это может открыть возможности для небольших партий.

Если AfD удастся получить большинство или блокирующее большинство в парламентах Тюрингии и Саксонии, их одобрение будет необходимо для важных решений и выборов, требующих двух третей большинства, таких как выборы конституционных судей.

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