- В тексте подчеркивается важность создания Парламента на европейском уровне.

Прямо перед выборами в землях, опрос ZDF Politbarometer показывает, что AfD является доминирующей силой в Тюрингии, опережая ХДС с 29%, в то время как в Саксонии ХДС, скорее всего, одержит победу с 33%. Эти данные основаны на последнем исследовании, проведенном Forschungsgruppe Wahlen, опубликованном в "heute journal". В обоих регионах будут сформированы новые земельные парламенты в воскресенье.

В Тюрингии AfD набрала 29% в опросе, опередив ХДС с 23% и BSW с 18%. Левые, которые в настоящее время находятся у власти с министром-президентом Бодо Рамеловом, находятся на 13%. СДПГ смогла набрать всего 6%, возможно, не преодолев порог для входа в земельный парламент в 4%. Зеленые также могут не пройти, набрав 4%.

"Коалиция ХДС, BSW и СДПГ могла бы едва ли достичь большинства, в то время как другие возможные коалиции нереальны", - говорится в заявлении. В теории, коалиции между AfD и ХДС, AfD и BSW, а также ХДС, BSW и Левые могли бы сформировать большинство, но эти варианты были отклонены либо ХДС, либо BSW. Около 29% респондентов все еще не определились со своими голосовыми намерениями.

ХДС сохраняет лидерство над AfD в Саксонии

В Саксонии ХДС, возглавляемая Михаилом Креtschmerом, имеет существенное преимущество перед AfD с 33% против 30%. Опрос показывает, что Левые, скорее всего, не получат представительства в земельном парламенте, набрав всего 4%. Зеленые и СДПГ получают по 6%, в то время как BSW добивается 12% в опросе. Вместе эти оставшиеся партии составляют 9%, ни одна из которых не преодолеет порог в 3%.

"Наряду с продолжением коалиции ХДС, Зеленых и СДПГ, альянс ХДС и BSW также был бы близок к достижению большинства", - заявили опросники. Коалиция ХДС и AfD теоретически возможна, но ХДС отклонила этот вариант.

Уровень поддержки отдельных партий остался в основном неизменным с 23 августа Politbarometer, несмотря на то, что новое исследование было проведено после подозрительного исламистского нападения в Солingen. В пятницу вечером мужчина с ножом напал на городской фестиваль, в результате чего погибли трое и были ранены восемь человек. Подозреваемый - 26-летний сириец Исса Аль Х., который сейчас находится под стражей в Дюссельдорфе.

Важно отметить, что данные опросов сопряжены с определенной неопределенностью. Факторы, такие как снижение партийной лояльности и поздние решения об голосовании, делают сложным для институтов опросов точно взвешивать собранные данные. Опросы отражают лишь текущее настроение и не должны интерпретироваться как прогнозы результатов выборов.

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