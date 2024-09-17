В течение критического 12-часового периода, который, по-видимому, включал покушение на убийство возле международного гольф-клуба Трампа.

В этот раз оружие выстрелило агент, защищавший Трампа, а не снайпер, затаившийся поблизости. Трамп был благополучно эвакуирован и избежал какого-либо вреда. Подозреваемый в стрельбе, предположительно Райан Уэсли Рут, якобы провел около 12 часов вблизи линии деревьев поля для гольфа до своего обнаружения. Он покинул место происшествия на автомобиле после инцидента.

Последнее якобы покушение на Трампа, второе за два месяца, подняло множество вопросов. В том числе о мотивах и передвижениях задержанного подозреваемого, а также о том, достаточно ли тщательно охраняла Секретная служба последнюю-minute прогулку на гольф для Трампа.

По словам властей, Рут появился возле ограды поля для гольфа в 1:59 ночи в воскресенье. Данные о местоположении его телефона, основанные на записях T-Mobile, показали, что его устройство находилось вблизи поля для гольфа в течение примерно 12 часов до того, как его заметила Секретная служба.

На пресс-конференции специальный агент в отставке Джеффри Велтри из отделения ФБР в Майами сказал, что данные о сотовом телефоне показывают, что Рут находился в "очень близком" районе, где его обнаружила Секретная служба.

Власти обнаружили укрытие снайпера вдоль ограды. Рут якобы владел винтовкой SKS с оптическим прицелом и уничтоженным серийным номером. Рюкзак, прикрепленный к ограде, содержал керамические плитки, подобные тем, которые используются в бронежилетах. Также были найдены GoPro-камера и черный пластиковый пакет с едой, как показано на фотографии с места преступления, выпущенной в воскресенье.

До сих пор не ясно, почему Рут решил посетить поле для гольфа в тот день. Публичный график Трампа не включал эту прогулку, и она оказалась "незапланированным" движением, добавленным в расписание Трампа, как заявил исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Роу.

Несмотря на жаркую температуру 90 градусов и влажность в Вест-Палм-Бич в тот день, Трамп часто играет в гольф на этом поле во время пребывания в Мар-а-Лаго.

В воскресенье Трамп играл в гольф с донором по имени Стив Виткофф. Несмотря на то, что он был на равных по пятому лунке, по словам Сэма Хэннити, Трамп пошутил перед CNN, что он на самом деле на два удара впереди и находится в середине фантастической игры в гольф.

На пятой лунке Трамп играл в гольф, идя по полю, в то время как его команда Секретной службы проверяла периметр поля на шестой лунке впереди него.

В 1:31 по восточному времени агент, наблюдавший за шестой лункой, заметил винтовку, выглядывающую из линии деревьев. Агент выстрелил в направлении винтовки, как указано в обвинительном заключении. Когда бывший президент проходил через пятую лунку и был вне поля зрения шестой лунки, агент, который осматривал район, заметил человека, несущего объект, воспринятый как винтовка, и действовал соответственно.

По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, Рут находился примерно в 300-500 ярдах от бывшего президента. Несмотря на видимое присутствие, Рут не целился в агентов Секретной службы и не стрелял ни разу.

Трамп впервые поделился своими воспоминаниями об инциденте в понедельник во время беседы в X Spaces.

"Мы услышали выстрелы в воздух, и, я думаю, их было четыре или пять, но что я об этом знаю? Но Секретная служба сразу же знала, что это были пули, и они схватили меня, а также Стива Виткоффа, моего великолепного друга", - сказал он.

"Мы все сели в тележки и быстро уехали. Я сопровождался агентом, который сделал замечательную работу. Не было вопросов о том, что мы должны были покинуть это поле. Я пожелал, что мог бы сделать последний удар, но мы решили ускорить наше отбытие".

Подозреваемый бежит, и свидетель вмешивается

После того, как агент Секретной службы выстрелил в его направлении на ограде, подозреваемый сбежал на черном Nissan SUV, направляясь на восток по I-95 и ехавший на север по автостраде, как сообщают власти.

Ключевым фактором в отслеживании Рут была свидетельница, которая сделала снимок его автомобиля и номерной знак поблизости от места преступления. Эта информация помогла арестовать подозреваемого примерно через 45 минут в округе Мартин, примерно в 40 милях от поля для гольфа.

Сотрудничество свидетельницы было описано как "замечательное" Джеффри Велтри в отношении ареста Рут.

Примерно в 1:55 по восточному времени в воскресенье департамент шерифа округа Мартин получил BOLO-оповещение (будьте начеку) о подозреваемом, едущем на север по I-95, с описанием автомобиля и номерным знаком.

Департамент шерифа округа Мартин "наводнил" район. По словам шерифа Уильяма Снайдера, там было массовое присутствие правоохранительных органов в районе, где был арестован Рут.

Все соответствующие подразделения, примерно 30 из них, вышли на поиски, как заявил Снайдер в понедельник.

Патрульный офицер заметил автомобиль подозреваемого примерно на отметке мили 110 и сигнализировал другим, поддерживая дистанцию и не пытаясь сразу остановить его. Вместо этого офицер стратегически разместил два больших пикапа F-250 на шоссе, чтобы остановить автомобиль возле шоссе 714.

Оперативная остановка произошла в 2:14 по восточному времени, в результате чего Рут вышел из автомобиля и был закован в наручники детективами, как заявил Снайдер. Он был взят под стражу, добавил Снайдер. Согласно обвинительному заключению, Рут признал причину остановки.

Снайдер описал Рут как удивительно спокойного. Его лицо было лишено эмоций, а поведение было таким же расслабленным, как будто он только что вышел с церковной пикника.

Во время задержания Роута за рулем автомобиля его дочери находился, как сообщает источник в правоохранительных органах. Номерной знак на Nissan SUV совпадал с номером белого Ford пикапа 2012 года, который был объявлен в розыск, согласно данным обвинения.

Первоначальный свидетель, видевший, как Роута убегают с поля для гольфа, был доставлен на место происшествия на вертолете sheriff's office Palm Beach County, чтобы опознать его после задержания, сообщил Снайдер в эфире CNN с Эрин Бёрннет. Офис шерифа Мартин County передал Роута в custodia FBI и Secret Service по прибытии на место, добавил Снайдер.

Роута обвинили в понедельник в двух первоначальных обвинениях: владение огнестрельным оружием, будучи осужденным преступником, и владение огнестрельным оружием с замаскированным серийным номером. Кроме того, против него могут быть предъявлены дополнительные обвинения, сообщили CNN источники в правоохранительных органах.

В этом отчете также принимали участие корреспонденты CNN Кристен Холмс, Эван Перри, Холмс Либранд, Майкл Уильямс, Деван Коул, Эрик Левинсон и Энди Роуз.

Происшествие на поле для гольфа вызвало горячие дискуссии в политической сфере, многие задаются вопросом о мерах безопасности для высокопоставленных лиц. В свете недавних попыток покушения на Трампа призывают к тщательному пересмотру протоколов Secret Service.

Несмотря на то, что Ройт убежал с места происшествия, его действия находились под пристальным наблюдением правоохранительных органов благодаря ценной информации, предоставленной свидетелем, который запечатлел его автомобиль и номерной знак. Это доказательство сыграло решающую роль в задержании Роута и привлечении его к ответственности.

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