В Таиланде шесть человек умирают из-за употребления бутылочных спиртных напитков.

В Таиланде по меньшей мере шесть человек погибли и еще 22 находятся в критическом состоянии после употребления алкоголя, зараженного метиловым спиртом. Об этом сообщила администрация Бангкока. Большинство смертельных случаев и критических состояний были зарегистрированы в районе Клонг Сам Ва, расположенном в северо-западной части Бангкока, где были обнаружены 19 нелегальных точек продажи алкоголя.

Таиланд имеет строгие правила, ограничивающие продажу алкоголя по часам и запрещающие ее в дни религиозных праздников. Критики утверждают, что эти строгие правила стимулируют подпольный рынок дешевого алкоголя, производимого в домашних дистилляциях, часто называемого "Я Донг".

Этот нелегальный алкоголь часто разбавляют метиловым спиртом для усиления его эффекта. Употребление метилового спирта может привести к слепоте, повреждению печени и в тяжелых случаях - к смерти.

Глава администрации района Клонг Сам Ва, Сомванг Чайпаркрайван, сообщил агентству AFP, что authorities приняли меры против нелегальных торговцев алкоголем в районе. Он сказал: "Полиция и налоговая служба арестовали их".

Из-за строгих правил в отношении алкоголя в Таиланде возник подпольный рынок дешевых домашних дистилляций, известных как "Я Донг". Этот нелегальный алкоголь часто загрязнен метиловым спиртом с целью усиления его эффекта.

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