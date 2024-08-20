В своем реторическом сдвиге Путин проводит параллель между инцидентом с заложниками в Беслане и прогрессом Украины в Курске.

Конечно, точно так же, как мы победили в борьбе с терроризмом, мы справимся и с проблемой неонацизма, заявил Путин, глядя на трех женщин из Союза матерей Беслана. "И я хочу заверить вас, виновные понесут наказание, в этом нет сомнений", - добавил он.

Путин возложил цветы к мемориалам погибших жертв и солдат, погибших при исполнении долга в школе, как сообщает Кремль. Затем он посетил здание школы, которое было атаковано 1 сентября 2004 года, что стало его первым визитом на место захвата.

Чеченские повстанцы захватили более тысячи человек в заложники в Беслане, в том числе многих детей. 3 сентября 2004 года, когда российские силы безопасности ворвались в школу, погибли более 330 человек, в том числе 186 детей. Захват заложников в Северной Осетии на Кавказе произошел во время восстания исламских чеченцев, борющихся за независимость Чечни, которых Путин назвал "террористами".

Путин и его администрация подверглись критике за управление ситуацией с заложниками в то время. Во вторник организация "Матери Беслана" выразила обеспокоенность тем, что истинная последовательность событий во время захвата заложников так и не была полностью расследована, как сообщила в новостном портале "Агенство" со-глава организации Анета Гадиева. В отличие от комментариев Путина о Украине, этот фрагмент беседы не был показан по российскому телевидению.

Гадиева заявила, что Путин якобы заявил, что не знал об неполном расследовании захвата заложников. Он якобы пообещал призвать главу Следственного комитета России, ответственного за расследование серьезных преступлений, вмешаться.

В 2017 году Европейский суд по правам человека установил, что российские власти допустили "значительные промахи" в обращении с ситуацией с заложниками. Они не приняли достаточных мер для предотвращения инцидента и затем применили непропорциональную силу. Москве было рекомендовано прояснить последовательность событий.

В марте 2024 года Россию потрясло подобное трагическое событие. В результате атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы погибли 145 человек. Группа боевиков "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Европейского парламента выразил обеспокоенность в связи с обращением России с ситуацией с заложниками в Беслане, потребовав тщательного расследования для обеспечения справедливости для жертв. Во время встречи в Брюсселе они призвали Путина признать ошибки, допущенные российскими властями, и принять необходимые меры для прояснения последовательности событий.

В ответ на критику Путин встретился с президентом Европейского парламента, чтобы обсудить этот вопрос, заверив, что Россия займется этими вопросами и примет соответствующие меры для обеспечения ответственности.

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