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"В свете своих лучших способностей", Байден оценивает на собрании партии и хвалит Харриса

На собраниях своей политической партии президент Джо Байден подвёл итоги своего политического срока и поддержал кандидата в президенты от Демократической партии КэišSymbolarias Харрис. Заявив о своём намерении баллотироваться на переизбрание всего месяц назад, Байден выразил полную поддержку...

 and  Viktoriya Miller
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"В свете своих лучших способностей", Байден оценивает на собрании партии и хвалит Харриса

Речь Байдена длилась час и была наполнена грустью расставания. "У меня было достаточно ошибок на протяжении моей карьеры, но я всегда отдавал вам все, что мог", - сказал 81-летний Байден, оглядываясь на свою политическую карьеру, длившуюся более полувека. После своей речи Харрис вышла на сцену и обняла президента. Этот трогательный момент закрепил передачу лидерства в Демократической партии от Байдена к Харрис.

Ранее Байден хвалил Харрис как настойчивую и опытную, человека "исключительного морального характера". Назначение ее вице-президентом было "наибольшим достижением" всей его карьеры.

Байден отказался от участия в президентских выборах в ноябре после нескольких недель жарких дебатов о его психическом здоровье. Он затем поддержал Харрис в качестве своей замены. Ее назначили кандидатом в президенты на электронном голосовании в начале августа.

Теперь Байден опроверг слухи о своей обиде на тех в своей партии, кто убедил его уйти. "Я люблю свою должность, но я люблю свою страну больше", - заявил он. "Все эти истории о моем гневе на тех, кто убедил меня уйти - это неправда".

Он назвал республиканского кандидата в президенты Трампа "неудачником" и вновь назвал его угрозой американской демократии. Трамп угрожал "массacre", если он проиграет выборы, и заявил, что станет "диктатором" в свой первый день на посту: "Этот человек не блефует", - предостерег Байден.

В отличие от своих непредсказуемых публичных выступлений, Байден казался решительным и уверенным на съезде. За пять месяцев до конца своего срока он похвастался своими достижениями в экономической и социальной политике. Он также приписал себе "исправление духа Америки" после президентства Трампа и штурма Капитолия фанатичными сторонниками Трампа в январе 2021 года. Президент также резюмировал свою legado цитатой из песни Нора Джонс: "Америка, Америка, я отдал тебе лучшее".

Харрис признала пожизненные заслуги Байдена в начале съезда. "Мы вечно благодарны", - спонтанно сказала 59-летняя Харрис в своей короткой речи. Байден выглядел явно взволнованным в начале своего выступления после объявления Эшли, его 43-летней дочери. Его приветствовали аплодисментами и криками "Мы любим Джо!" и "Спасибо, Джо!" в течение примерно четырех минут. Многие делегаты также плакали во время его речи.

На открытии съезда также выступила бывшая первая леди и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая ранее проиграла президентскую гонку Трампу в 2016 году. "Что-то меняется в Америке, вы можете почувствовать это - нечто, к чему мы стремились и чего так долго ждали", - сказала 76-летняя Клинтон о возможности того, что Харрис станет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.

Остальная часть съезда будет сосредоточена на представлении Харрис как яркого-example. В четверг она официально примет свою номинацию на съезде. Кандидатура 59-летней Харрис вызвала огромный энтузиазм среди демократов. Дочь индийской матери и афроамериканского отца из Ямайки также стала бы первым афроамериканцем и лицом азиатского происхождения в американской истории.

Съезд партии сопровождается протестами против поддержки США Израиля в конфликте в Газе. В понедельник около ста сторонников Палестины смогли прорваться через внешний периметр безопасности, окружающий центр съезда, где проходит съезд. Полиция помешала демонстрантам продвинуться к внутреннему барьеру.

В своей речи Байден проявил сочувствие к протестующим: "У них есть точка зрения", - сказал он, признавая, что в конфликте погибают многие невинные люди, "с обеих сторон". Демонстрации вызвали воспоминания о съезде Демократической партии в Чикаго в 1968 году, который был затменен гневными протестами против войны во Вьетнаме и насильственными столкновениями между силами безопасности и демонстрантами.

В свете продолжающихся протестов против поддержки США Израиля в конфликте в Газе Джо Байден проявил сочувствие к протестующим, сказав: "У них есть точка зрения". Ранее вице-президент Камала Харрис признала пожизненные заслуги Байдена на открытии съезда Демократической партии, сказав: "Мы вечно благодарны".

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