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СпортНовостиГермания

В связи с Сенной продолжаются проблемы: на горизонте еще больше проблем.

В воскресенье не запланированы триатлон-мероприятия. Позиция такова: 'живем и ждем'. Паралимпийский чемпион Шульц поддерживает этот выбор и демонстрирует терпение.

 and  Mark Rodriguez
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- В связи с Сенной продолжаются проблемы: на горизонте еще больше проблем.

Жаль - по крайней мере, на данный момент. Вместо купания в реке Сена в центре Парижа, чемпион триатлона Мартин Шульц застрял на мосту Александра III, ожидая, по крайней мере, до понедельника, чтобы попробовать защитить свою паралимпийскую золотую медаль. Если, конечно, качество воды улучшится к тому времени.

Для немецкого флагоб bearera и двукратного чемпиона Шульца внезапная задержка в воскресенье стала шоком. "Вода была нормальной недавно", - сказал он. Однако он заподозрил неладное, когда его тренер, Том Кошмель, не встал с постели в обычное время. Кошмель, который обычно просыпается в 4 часа утра, читал сообщение от федерации, информирующее его о переносе церемоний награждения.

Никто не ожидал, что соревнование будет перенесено на понедельник, сказал Шульц. "Да, было немного дождя, но нам сказали, что дождь не повлияет на воду".

Дождь, как правило, увеличивает загрязнение рек. Новые тесты показали плохие результаты, что заставило World Para Swimming, организационный комитет и соответствующие французские власти дать воде еще один день на восстановление. Особенно учитывая, что в Париже светило солнце и больше дождя не предвиделось.

Еще один шторм на горизонте

Между тем, организаторы в Париже вновь сталкиваются с потенциальной проблемой. В сетевые очистные сооружения и систему сточных вод было инвестировано €1,4 миллиарда, чтобы сделать плавание возможным в центре Парижа.

Сначала было запланировано одиннадцать гонок на два дня, но их перенесли на воскресенье из-за прогноза погоды. Теперь есть еще одно изменение планов. Если качество воды не улучшится, триатлон все еще может состояться во вторник, или они могут выбрать дуатлон, состоящий только из велоспорта и бега.

Шульцу, 34 года, не очень нравится второй вариант. "Я лично не очень чувствителен, и я верю, что и другие хотят поплавать в Сене, прежде чем нам придется участвовать в дуатлоне", - сказал он. Он просто надеется, что все будет честно.

"Значения немного выше предела, но они выше предела", - объяснил Кошмель. "Я сказал спортсменам, мы отматываем время назад на 24 часа, так что они пройдут свои подготовки снова".

Однако официальные тренировки в субботу уже были отменены, подтвердил Шульц. "Но это было больше предосторожности", - сказал он. "Они очень осторожны, что хорошо. Мы принимаем это таким, какое оно есть".

Несмотря на солнце и отсутствие дальнейших прогнозов о дожде, новые тесты показали плохое качество воды в реке Сена, что привело к переносу триатлона на понедельник для Мартина Шульца и других спортсменов. К сожалению, Германия оказалась в затруднительном положении из-за этой непредвиденной ситуации в центре Парижа на их паралимпийском соревновании.

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