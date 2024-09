В связи с празднованием 75-летия коммунистического Китая не все радуются и радуются.

Нация столкнулась с трудностями в трудоустройстве молодых талантов; корпоративные лидеры сталкиваются с сокращением зарплат и увольнениями; владельцы бизнеса борются за финансирование своих проектов и погашение долгов; среднеобеспеченные семьи наблюдают за уменьшением своих активов из-за обвала рынка недвижимости; а состоятельные individuals переводят свои средства за границу.

По мере приближения 75-й годовщины основания страны 1 октября, дух времени можно охарактеризовать как "историческое время мусора". Подобно последним минутам баскетбольной игры с необратимым преимуществом, некоторые видят свою страну застрявшей в аналогично мрачном периоде с малыми шансами на улучшение.

Эта пессимистичная перспектива резко контрастирует с оптимистичным настроением пятилетней давности во время предыдущих крупных национальных праздников в 2019 году, когда экономисты с энтузиазмом обсуждали, когда Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира. Сегодня дискуссии сосредоточены на том, как избежать повторения "потерянного десятилетия" стагнации, подобного тому, что последовало за лопанием пузыря на рынке недвижимости в Японии в 1990-х годах.

На прошлой неделе, после месяцев тревожных экономических данных, лидер Китая Си Цзиньпин санкционировал программу стимулирования, чтобы поддержать доверие к второй по величине экономике мира.

1 октября центральный банк страны объявил ряд мер для борьбы с падением цен, таких как увеличение кредитования коммерческими банками и снижение процентных ставок для домашних хозяйств и компаний.

На следующий день официальные лица подтвердили свой оптимистичный настрой, предоставив финансовую помощь малообеспеченным гражданам и субсидии для недавних выпускников, испытывающих трудности с трудоустройством.

В четверг, на сентябрьском собрании Politburo, состоящем из 24 человек, Коммунистическая партия продолжила оптимистичную риторику. В необычном шаге Си Цзиньпин сосредоточил внимание группы на экономических вопросах.

Высокопоставленные официальные лица признали возникновение "новых обстоятельств и вопросов" в экономике и подчеркнули необходимость увеличения gouvernemental spending, обращения обвала на рынке недвижимости и увеличения рабочих мест для недавних выпускников и мигрантов.

По словам Сюй Тяньчэна, старшего экономиста Economist Intelligence Unit, "необычное одновременное внедрение различных мер подчеркивает срочность, с которой политики стремятся стимулировать экономику".

Политическая поддержка вдохнула жизнь в аiling stock market страны всего за несколько дней до недельного национального праздника, который начнется 1 октября. Китайские голубые фишки выросли более чем на 15% на прошлой неделе, что является их самым большим еженедельным ростом за почти 16 лет, и продолжают расти в понедельник. Индекс Hang Seng в Гонконге взлетел на 13%, показав свой лучший еженедельный результат с 1998 года, согласно Reuters.

Восстановление фондового рынка

Восстановление фондового рынка привело к "необычному замедлению" работы системы Shanghai Stock Exchange утром в пятницу из-за невозможности справиться с всплеском активности трейдинга.

Даже состоявшиеся инвесторы присоединились к этому движению. Миллиардер Дэвид Тepper, основатель американского hedge fund Appaloosa Management, заявил в четверг на CNBC, что увеличивает свои инвестиции во всё, что связано с Китаем.

Хотя фондовый рынок сейчас переживает впечатляющий рост, экономисты считают, что для возрождения экономического спада Китая потребуются дополнительные усилия.

"Стимулирование фондового рынка не приносит реальной пользы экономике Китая.Very few people invest in the stock market compared to other major markets", - сказал Логан Райт, директор по исследованиям рынков Китая в Rhodium Group.

Китайские домашние хозяйства понесли колоссальные потери от спада на рынке недвижимости, которые оцениваются в астрономические $18 триллионов, заявили экономисты Barclays в своем исследовании на прошлой неделе. Это составляет около $60,000 потерянных каждым трехлицевым домохозяйством в Китае, что превышает почти в пять раз его ВВП на душу населения.

Райт сказал, что программа стимулирования "улучшает восприятие руководства как более активного, более внимательного к спаду экономики. И это объясняет часть более позитивной атмосферы (в последнее время). Но ничего не меняет в долгосрочной перспективе".

Долгосрочный рост Китая, основанный на инвестициях, кажется, достиг своего предела, и широкие изменения в его фискальной системе - включая перераспределение доходов и увеличение трансфертов домашним хозяйствам - необходимы для перехода к более устойчивому росту, основанному на потреблении, считает Райт.

В потоке объявленных мер прошлой недели мало ответов на структурные проблемы, мешающие экономическому росту.

Китай долгие годы имел одну из самых высоких ставок сбережений в мире. Несмотря на разовые денежные выплаты и субсидии, которые могут стимулировать краткосрочное потребление, для долгосрочного стимулирования расходов домашних хозяйств Китая необходимы сильные социальные выплаты и здравоохранение, особенно после спада в секторе недвижимости, где большинство китайцев хранят свои сбережения.

Сложности в недвижимости

Состояние сектора недвижимости, который составляет около четверти экономики Китая и 70% богатства домашних хозяйств, остается мрачным.

"Не много можно сделать в Пекине", - сказал Райт. "Во многих отношениях перестройка в секторе недвижимости почти завершена, и политика не была особенно успешной в восстановлении спроса, при этом цены на новые квартиры продолжают падать".

После десятилетий роста сектор недвижимости Китая находится в спаде уже четыре года после того, как в 2020 году правительство начало борьбу с чрезмерным долгом застройщиков, чтобы контролировать их высокие долги. Попытки Пекина оживить рынок не увенчались успехом, и цены на новые дома продолжают падать.

В попытке поддержать страдающий сектор недвижимости Гуанчжоу, первый город первого эшелона на юге, стал первым, кто полностью отменил ограничения на покупку жилья 1 октября, в то время как Шанхай и Шэньчжэнь также ослабили правила покупки жилья.

Сейчас в стране полно пустых квартир, которых даже 1,4 миллиарда жителей не хватит, чтобы заполнить их полностью. К тому же, население страны сокращается уже два года подряд, что может еще больше затруднить будущий рост.

Китайские правительственные стратегии по стимулированию рождаемости оказались безрезультатными. Все больше молодых людей откладывают брак и рождение детей или вовсе отказываются от них. Многие разочарованы или утомлены "инволюцией" – термином, описывающим интенсивную конкуренцию, которая характеризует их жизни, от стремления к академической excellence до построения успешной карьеры. Некоторые прибегают к "лежачей позиции" или "позволяют все идти своим чередом", форме пассивного сопротивления общественным давлениям, просто делая достаточно, чтобы сводить концы с концами.

Эти фразы отражают растущее чувство отчаяния среди разочарованной молодежи Китая. Некоторые осознают, что их жизненные траектории расходятся с ожидаемым непрерывным прогрессом, представленным в "китайской мечте" Си, амбициозной видении "непрекращающегося" национального возрождения.

Взрослея в период невероятного экономического роста и постоянного улучшения уровня жизни, китайские представители поколения Z теперь сталкиваются с перспективой не превзойти своих родителей, чье поколение приняло ограниченные свободы в обмен на обещанное процветание.

За последние несколько лет китайская молодежь наблюдала, как их личные свободы сокращаются под авторитарным режимом Си и возможности работы уменьшаются в замедляющейся экономике.

Крах Си над частным сектором, от технологических гигантов до частных репетиторских услуг, ликвидировал многие рабочие места, которые ранее были доступны выпускникам Китая. Безработица среди молодежи взлетела до 18,8% в августе, что является самым высоким показателем с тех пор, как власти изменили методологию в прошлом году, исключив студентов.

Эта ситуация может стать вызовом для Коммунистической партии, которая на протяжении десятилетий основывала свою легитимность на беспрецедентном росте страны. По мере замедления экономики Си укрепил другой фундамент легитимности режима: национализм, который, скорее всего, будет использован для празднования 75-й годовщины страны во вторник.

Однако Альфред Ву, доцент Школы общественной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура, заявил, что китайские лидеры "не собираются пока отказываться от аргумента о экономической производительности".

"Они хотят восстановить доверие к экономике, но самый сложный вопрос для Коммунистической партии заключается в том, что у них нет эффективных решений для замедления экономики".

В свете продолжающихся экономических трудностей многие владельцы бизнеса теперь сосредоточены на сокращении расходов и реструктуризации своих предприятий, чтобы выжить. В это трудное время получение финансирования для бизнеса становится все более сложной задачей.

Экономический спад также привел к многочисленным увольнениям и сокращениям заработной платы в корпоративном секторе, что делает жизнь сотрудников все более трудной. В результате многие семьи со средним доходом видят, как их когда-то стабильные источники дохода уменьшаются, а активы сокращаются из-за обвала рынка недвижимости.

