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ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

В связи с этим значительные снижения затрат ожидаются в высших эшелонах Volkswagen.

 and  Hanna Hofmann
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В связи с этим значительные снижения затрат ожидаются в высших эшелонах Volkswagen.

Из-за резкого снижения спроса на новые автомобили и необходимости обеспечить финансирование предстоящих инвестиций высшее руководство автомобильной компании предложило жесткие меры по сокращению расходов. Даже закрытие заводов является одним из рассматриваемых вариантов. Председатель совета работников твердо намерена противостоять этому.

На встрече с сотрудниками на заводе в Вольфсбурге высшее руководство компании защищало свой строгий план сокращения расходов. "У нас есть примерно год, может быть, два, чтобы исправить ситуацию", - сказал главный финансовый директор Арно Антлиц, обращаясь к более чем 10 000 сотрудникам. "Мы тратим больше, чем зарабатываем на бренде, и это не может продолжаться".

Компания планирует использовать сэкономленные средства для финансирования новых продуктов. "Нам нужны деньги сейчас, чтобы сделать значительные инвестиции", - сказал главный бренд Томас Шэфер. "Если мы сможем устойчиво снизить наши расходы и инвестировать в ряд инновационных моделей, которых ни у конкурентов, ни у клиентов еще не было, тогда мы обеспечим себе будущее".

Проблемы перепроизводства

Антлиц указал на проблемы перепроизводства, отметив, что в Европе каждую année продается на два миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии, и эта тенденция вряд ли изменится. Для Вольво, с рыночной долей около четверти в Европе, это означает недополучить продажи около 500 000 автомобилей - эквивалент продаж двух заводов.

Вольво не предоставила подробностей о потенциальных местах закрытия. Ранее компания заявляла, что закрытие заводов будет последним средством, если альтернативные меры не могут быть приняты в кратчайшие сроки. Вольво управляет автомобильными заводами в Вольфсбурге, Эмдене, Оснабрюке, Ганновере, Цвикау и Дрездене, а также компонентными factories в Касселе, Зальцгиттере, Брауншвейге и Хемнице.

Совет Работников: "Это не наш путь"

Сотрудники встретили объявление шумным протестом. Во время мероприятия совета работников компания не предоставила никакой новой информации о своих интенсифицированных мерах по сокращению расходов. Крупнейший в Европе производитель автомобилей объявил, что ужесточит свои меры по сокращению расходов в свете ухудшающейся ситуации. Это может также включать закрытие отдельных заводов и увольнения.

Совет работников и IG Metall уже объявили о значительном сопротивлении. "Сокращение расходов, закрытие заводов, увольнение работников. Это не наш путь", - сказала председатель совета работников и группы советов Даниела Кавалло и потребовала дорожную карту до 2035 года. В прошлом Вольво всегда решала подобные проблемы иначе. "Партнерство, даже в конфликте! Это то, чему мы говорим "прощай", - сказала Кавалло, обращаясь к руководству. "Кто хочет порвать с нашей ДНК, столкнется с сильным сопротивлением рабочей силы".

Кавалло подчеркнула важность заводов Вольво для городов, в которых они расположены. "Речь идет обо всем". Вольво не в беде из-за немецких местоположений и высоких затрат на персонал. Компания в беде, потому что совет директоров не выполняет свою работу. "Кто всегда стоит спиной к стене, не получает команду за собой. И одно ясно: без этой рабочей силы мы не выберемся из этого кризиса".

Без совета работников в Германии не будет закрытия заводов или преждевременных увольнений. Вместо этого необходимо решить фундаментальные вопросы, такие как ориентация на продукцию и технологию, устойчивое использование заводов или технологическое лидерство. "Техническое развитие должно быть усилено и играть ведущую роль", - сказала Кавалло. Кроме того, необходимо улучшить систему батарей и, прежде всего, повысить уровень руководства. "Координация и принятие решений между группой, брендом и Volkswagen AG - полный хаос", - сказала Кавалло.

Меры по сокращению расходов, предложенные высшим руководством компании, включают возможность закрытия заводов, в частности тех, которые заняты производством автомобилей. В ответ на это Даниэла Кавалло, председатель совета работников, заявила, что закрытие заводов и увольнение работников не их путь и потребовала дорожную карту до 2035 года.

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