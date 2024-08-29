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В связи с этим, гонконгское новостное агентство Stand News и его бывшие руководители были признаны виновными в подстрекательстве к подрыву власти.

Решение суда по делу об операторе про actitudоной новостной площадки 'Stand News' и двух бывших главных редакторов-site' в результате удара по свободе прессы в Гонконге. Судья Уок Вай-кин принял решение об их виновности в 'измене' в четверг в суде района Ванчай. В качестве обвиняемых были...

 and  Ksenia Johnson
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В связи с этим, гонконгское новостное агентство Stand News и его бывшие руководители были признаны виновными в подстрекательстве к подрыву власти.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что "Stand News" выступал в качестве сторонника и усилителя идеи самоуправления Гонконга. Однако платформа также использовалась для оскорблений и очернения центральных органов власти Китая в Пекине и правительства Гонконга. Компания-владелец, Best Pencil Limited, также была привлечена к ответственности. Приговор предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Это первый подобный приговор после передачи Гонконга от британского правления Китаю в 1997 году. Это решение еще больше ограничивает свободу прессы в регионе. В индексе свободы прессы «Репортеров без границ» Гонконг за последние два десятилетия упал с 18-го места до 135-го.

Во время протестов «За демократию» в Гонконге в 2019 году «Stand News» отметил значительный рост читательской аудитории. На суде были представлены многочисленные статьи с платформы, свидетельствующие о ухудшении свобод в бывшей британской колонии после жестокого подавления центральным правительством Пекина массовых продемократических протестов.

Более 100 человек собрались возле суда для вынесения приговора. На суде присутствовали представители нескольких иностранных консульств, в том числе США, Великобритании и Европейского союза.

Обвинение в измене относится к эпохе британского колониального правления. В течение многих лет оно редко использовалось, но с 2020 года власти стали применять его против критиков правительства.

В другом процессе в четверг человека признали виновным в планировании взрыва полиции Гонконга во время протестов в 2019 году. Шесть других подсудимых были оправданы присяжными. Приговоренный, Лай Чун-понг, теперь может получить максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Приговор «Stand News» комиссией является значительным шагом, который еще больше ограничивает свободу прессы в Гонконге, как отмечают «Репортеры без границ». Использование обвинения в измене против критиков правительства комиссией - это наследие британской колониальной эпохи, которое стало более распространенным с 2020 года.

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