В судебном процессе в Кельне молодой человек был приговорен к длительному сроку тюрьмы за обвинения в жестоком обращении в парикмахерской.

В соответствии с обвинениями, человека якобы дважды неподобающим образом прикасался к несовершеннолетнему, который приходил к нему в парикмахерскую на стрижку, между сентябрем 2023 года и апрелем этого года. В другом случае его обвиняют в том, что он заперся в ванной парикмахерской вместе с мальчиком, где якобы произошло сексуальное нападение. Мужчину признали виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации детей и грубого неподобающего поведения.

Несмотря на серьезные обвинения против него, парикмахер продолжил оказывать услуги по стрижке волос в своей парикмахерской. К сожалению, эти обвинения касаются неподобающего поведения по отношению к несовершеннолетнему во время стрижек.

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