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ПолитикаНовостиКонституция (закон)

В судебном ответе для турингской AfD их иск против конституционной защиты был неудачен.

В наступающие дни состоятся выборы в Ландтаг Тюрингии. Согласно опросам, лидирует AfD. Тем не менее, в судебных процессах партия недавно потерпела неудачу. В настоящий момент сохраняется одна точка неопределенности.

 and  Yaroslav Smith
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Лидеры партии AfD в Тюрингии, возглавляемые Бирном Хёкке, терпят поражение в своем правовом споре...
Лидеры партии AfD в Тюрингии, возглавляемые Бирном Хёкке, терпят поражение в своем правовом споре против Отчета об охране конституции от 2021 года

- В судебном ответе для турингской AfD их иск против конституционной защиты был неудачен.

В преддверии выборов в ландтаг Тюрингии местное отделение AfD не смогло отменить судебный процесс против Управления по защите конституции земли. Административный суд в Веймаре отклонил жалобу партии на свой отчет 2021 года как необоснованную. AfD просила удалить и исправить три раздела, но это не повлияло на классификацию отчета как "несомненно правоэкстремистского".

Со-глава AfD в Тюрингии Стефан Мöller выразил недовольство решением, пообещав обжаловать его в Высшем административном суде Тюрингии. Заместитель главы Управления по защите конституции Рожер Дерихс выглядел оптимистично в отношении устойчивости решения.

Историческое ревизионизм и пренебрежение правами человека

Разбирательство крутилось вокруг трех разделов отчета, в которых цитаты из государственных представителей Бьёрна Хёкке и Стефана Мёллера были представлены как искаженные и сжатые с точки зрения AfD. Эти разделы относились к темам "Исламофобия: Нарушение прав человека", "Нападения на принципы верховенства права" и "Исторический ревизионизм".

Председатель суда заявил, что цитаты были представлены правильно, и их интерпретация оставалась в приемлемых рамках. Управление увидело нарушение прав человека в заявлении Бьёрна Хёкке о несовместимости всех культур. Кроме того, пост о Дне скорби, в котором жертвы Холокоста не упоминались в списке жертв войны, мог считаться историческим ревизионизмом.

Общественный интерес превалирует

Суд пришел к выводу, что общественный интерес превалирует над ореолом, который придает партии публикация. Кроме того, представители AfD все еще могут выражать свои взгляды несмотря на публикацию.

AfD часто оспаривает классификации Управления по защите конституции на уровне земли или федерации. Высший административный суд в Мюнстере поддержал правоэкстремистскую классификацию федерального отделения в мае. Аналогично, Административный суд в Мюнхене поддержал классификацию AfD в Баварии. В Тюрингии, по словам Мёллера, нет планов оспаривать "несомненно правоэкстремистскую" метку.

В течение недель AfD опрашивается на уровне около 30 процентов в Тюрингии, лидируя среди других партий. Выборы в ландтаг назначены на сентябрь.

Несмотря на намерение со-главы AfD в Тюрингии Стефана Мёллера обжаловать решение суда в Высшем административном суде Тюрингии, вердикт Административного суда в Веймаре поддержал отчет Управления по защите конституции, классифицирующий AfD как "несомненно правоэкстремистскую" из-за разделов, касающихся исторического ревизионизма и нарушений прав человека, как это определено в Конституции.

В ходе судебного разбирательства цитаты из лидеров AfD Бьёрна Хёкке и Стефана Мёллера были признаны правильно представленными, и их интерпретация оставалась в приемлемых рамках, что вызвало споры о историческом ревизионизме и нарушениях прав человека.

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