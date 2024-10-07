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В судебном иске, макияжный художник утверждает, что кантри-музыкант Гарт Брукс занимался сексуальным насилием и избиением.

Известный исполнитель кантри Гартон Брукс стал объектом обвинений в сексуальном насилии и побоях, которые предъявила в суде анонимная истеть, названная "Джейн Роу". Она утверждает, чтоWorking as his hairstylist and makeup artist, she gained recognition.

 and  Christian Meier
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В декабре 2022 года, как сообщается.
В декабре 2022 года, как сообщается.

В судебном иске, макияжный художник утверждает, что кантри-музыкант Гарт Брукс занимался сексуальным насилием и избиением.

Жалоба, поданная в суд штата Калифорния в четверг и полученная CNN, утверждает, что инциденты произошли в 2019 году. В ней утверждается, что Брукс сексуально assaulted ее во время деловой поездки.

Брукс ранее опроверг обвинения своей обвинительницы, но его представители не сразу ответили на запрос CNN о новом судебном иске Роу.

До судебного иска Роу и, как сообщалось впервые CNN, анонимный знаменитый обвинитель - позднее идентифицированный как Брукс - пытался помешать Роу публично повторять свои обвинения и решительно их отрицал, согласно предыдущей жалобе, поданной как "Джон Доу".

Роу начала предоставлять услуги по прическе и макияжу Бруксу в 2017 году, согласно ее иску, впервые работая на его жену, Тришу Йеарвуд, в 1999 году.

CNN связалась с представителями Йеарвуд для комментариев.

Помимо сексуального насилия и побоев, иск обвиняет Брукса в неоднократном обнажении своих половых органов и тела, обсуждении секса и разделении сексуальных фантазий с Роу, частом смене одежды в ее присутствии и отправкеplicitных текстовых сообщений.

Роу утверждает, что во время одного из якобы инцидентов в 2019 году она находилась в доме Брукса по работе, когда он вышел из душа голым, силой положила ее руки на свои гениталии и spoke to her using вульгарную речь.

В другом якобы инциденте в мае 2019 года иск утверждает, что Брукс изнасиловал Роу в номере отеля в Лос-Анджелесе во время деловой поездки, где Брукс записывал трибьют-выступление на Grammy.

Согласно иску, Брукс и Роу летели в Лос-Анджелес на частном самолете Брукса.

"Обычно на частном самолете Брукса были другие люди", - говорится в жалобе, "но на этот раз мисс Роу и Брукс были единственными пассажирами". По прибытии в Лос-Анджелес в отель Роу утверждает, что была удивлена тем, что Брукс забронировал люкс с одной спальней, и у нее не было отдельной комнаты.

По прибытии в номер люкс Роу утверждает, что певец-страна появился голым в дверном проеме спальни, заставив ее почувствовать себя "запертой в комнате одна с Бруксом".

После якобы изнасилования Роу утверждает, что Брукс часто говорил о своих сексуальных фантазиях и физически прикасался к ней. Жалоба утверждает, что Брукс неоднократно упоминал "тройку" со своей женой.

В своем иске в качестве ответчика Брукс утверждает, что адвокат Роу отправил ему "конфиденциальное" письмо с требованием о неправомерных действиях после того, как он отказался от просьбы Роу о "зарплате и медицинских льготах".

"Обвинения ответчика неверны", - говорится в предыдущем иске Брукса. "Ответчик осведомлен, однако, о существенном, необратимом ущербе, который такие ложные обвинения причинят репутации плательщика как порядочного человека, а также неизбежный ущерб его семье и необратимый ущерб его карьере и средствам к существованию, которые возникнут, если она выполнит свою угрозу публично подать свой fabriкованный иск".

Адвокаты Роу сказали CNN, что попытки Брукса утихомирить свою клиентку через подачу предварительного иска в Миссисипи было "ничем иным, как отчаянной попыткой запугивания".

"Мы уверены, что Брукс будет привлечен к ответственности за свои действия", - сказали адвокаты Дуглас Х. Вигдор, Жанн М. Кристиансен и Хейли Бейкер в заявлении CNN. "Мы восхищаемся храбростью нашей клиентки в продвижении своего иска против Гарта Брукса. Жалоба, поданная сегодня, демонстрирует, что сексуальные преступники существуют не только в корпоративной Америке, Голливуде и в индустриях рапа и рок-н-ролла, но и в мире музыки кантри".

Это развивающаяся история и будет обновляться.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, развлекательная карьера Гарта Брукса продолжает процветать, с аншлаговыми концертами и новыми музыкальными релизами.

В то время как Брукс' команда не комментировала публично, как эти обвинения могут повлиять на его предстоящие развлекательные мероприятия.

В Атланте, Джорджия, 28 ноября 2023 года: Триша Иёрвуд и Гарт Брукс исполняют

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