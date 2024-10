В судебном иске, макияжный художник утверждает, что кантри-музыкант Гарт Брукс занимался сексуальным насилием и избиением.

Известный исполнитель кантри Гартон Брукс стал объектом обвинений в сексуальном насилии и побоях, которые предъявила в суде анонимная истеть, названная "Джейн Роу". Она утверждает, чтоWorking as his hairstylist and makeup artist, she gained recognition.