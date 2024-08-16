В судебной победе Фубо, федеральный судья остановил запуск спортивного потокового сотрудничества между Disney, Fox и Warner Bros. Discovery.

Ситуация сложилась после того, как Fubo, более мелкий конкурент в секторе спортивного стриминга, подал ходатайство о временном запрете в конце августа, буквально перед запуском совместной платформы и началом сезона НФЛ.

По мнению судьи по preliminarному разбирательству Маргарет Гарнетт, "Fubo имеет неплохие шансы на победу в своих утверждениях о том, что образование совместного предприятия значительно снизит конкуренцию и ограничит торговлю на соответствующем рынке".

Fubo начал судебное разбирательство против этих медиа-гигантов в феврале, утверждая, что трое используют свои лицензии на спортивные медиа, чтобы подавить конкуренцию и монополизировать рынок с помощью якобы антиконкурентного пакета.

В совместном заявлении в пятницу Disney, Fox Corporation и Warner Bros. Discovery (родительская компания WarnerMedia) заявили о своем намерении оспорить решение.

"Мы решительно не согласны с решением суда и будем обжаловать его. На наш взгляд, доводы Fubo ошибочны tanto de hecho como de derecho, и суд ошибся, предоставив Fubo предварительное запрещение. Venu Sports представляет собой про-конкурентный шаг, направленный на расширение выбора потребителей, обслуживая демографическую группу зрителей, которая в настоящее время неудовлетворена существующими опциями подписки", - заявили трое.

Сервис Venu Sports, предлагаемый по цене $42,99 в месяц, обещает потребителям доступ к широкому спектру спортивных событий, взятых из портфелей всех трех компаний, включая матчи НФЛ, НБА, МЛБ, НХЛ и матчи чемпионата мира по футболу FIFA. Кроме того, он будет обеспечивать освещение гонок NASCAR, матчей UFC и турниров PGA TOUR Golf.

Несмотря на судебное поражение, медиа-гиганты продолжают продвигать свое деловое партнерство, стремясь обжаловать предварительное запрещение. Они считают, что образование Venu Sports не повредит конкуренции, а усилит ее, предлагая потребителям более разнообразные медиа-опции.

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