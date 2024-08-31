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В субботу, 31 августа 2024 года, вот счастливые цифры лотереи:

Каждую среду и субботу из пула из 49 выбирается набор из 6 чисел. Используйте эту платформу, чтобы подтвердить, совпадают ли ваши выбранные числа с теми, которые были розыграны.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Еженедельные лотереи проводятся по средам и субботам.
Еженедельные лотереи проводятся по средам и субботам.

- В субботу, 31 августа 2024 года, вот счастливые цифры лотереи:

Любимое немцами Лотто уже много лет собирает толпы зрителей, которые следят за розыгрышами по средам и субботам вечером. Вы можете узнать, принесли ли вам прибыль ваши вложения в "6aus49" или дополнительные категории "Спел 77" и "Супер 6", посетив этот сайт после розыгрыша (время розыгрышей - 6:25 вечера по средам и 7:25 вечера по субботам).

Результаты последних розыгрышей Лотто

Ниже приведены результаты розыгрышей Лотто, предоставленные порталом результатов Лотто на www.lottozahlenonline.de. Все предыдущие результаты розыгрышей доступны до объявления результатов текущего розыгрыша. Эта информация предоставляется без гарантии.

Механика игры Лотто

Вечером перед розыгрышем Лотто игроки выбирают шесть чисел из пула из 49 вариантов. Исторически сложилось, что чаще всего выпадают числа 6, 49 и 32. Кроме того, для выигрыша главного приза необходимо, чтобы совпали отмеченные вами числа и числа, выбранные из Лотто-шаров, а также Суперзолото, последняя цифра квитанции. Выплаты начинаются с двух правильных чисел Лотто плюс Суперзолото и распределяются по девяти категориям призов.

Ставки и шансы

Стандартная ставка за одну коробку на квитанции составляет один евро, плюс комиссия за обработку. Для тех, кто хочет увеличить свои шансы на выигрыш, доступны дополнительные лотереи "Спел 77" и "Супер 6", за участие в которых взимается плата в размере 2,50 евро и 1,25 евро соответственно.

Погоня за миллионными джекпотами может быть вознаграждена, но для этого нужна здоровая доля удачи. Шанс выиграть в высшей категории призов (шесть правильных чисел плюс Суперзолото) и, следовательно, главный приз составляет всего 1 к 139,838,160.

Следите за розыгрышем Лотто

Телевизионная трансляция розыгрыша Лотто больше не доступна. Однако вы можете посмотреть прямую трансляцию на "lotto.de" в 6:25 вечера по средам и 7:25 вечера по субботам.

На видео: Некоторые люди, кажется, обладают невероятным талантом предсказывать правильные числа Лотто. Портал Лотто проанализировал имена победителей прошлых розыгрышей. На видео вы можете увидеть топ-3 мужских и женских имен.

После проверки портала результатов Лотто вы можете заметить, что число 6 чаще всего выпадало на предыдущих розыгрышах Лотто. Чтобы иметь шанс выиграть главный приз, вам нужно угадать шесть чисел из пула из 49 вариантов плюс Суперзолото, последняя цифра вашей квитанции.

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