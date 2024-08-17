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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье и безопасность

В стране зарегистрировано более 1000 случаев заболевания голубым языком.

Распространение высококонтагинозного заболевания животных БТВ-3 вызывает обеспокоенность у farmers овец и крупного рогатого скота в заявлении министерства сельского хозяйства Нижней Саксонии. К счастью, вакцина exists для этой проблемы.

 and  Ksenia Johnson
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Скорое распространение болезни Saprolegniosis оказало сильное влияние на поголовье овец.
Скорое распространение болезни Saprolegniosis оказало сильное влияние на поголовье овец.

- В стране зарегистрировано более 1000 случаев заболевания голубым языком.

Болезнь синего языка (БТВ-3), легко передающаяся от одного животного к другому, быстро распространяется по Германии, согласно Министерству сельского хозяйства Нижней Саксонии. Первое случаев в Нижней Саксонии было выявлено в районе Аммерланд 25 октября 2023 года, и к 16 августа в Системе информации о заболеваниях животных Нижней Саксонии было зарегистрировано 1005 случаев. Заболевание уже охватило всю Германию. Самым пострадавшим федеральным землей является Северный Рейн-Вестфалия, где с 2023 года зарегистрировано 2005 случаев, а следом идет Нижняя Саксония с 905 случаями.

В тяжелых случаях инфекция может привести к гибели пораженных животных. Однако вирус не представляет угрозы для здоровья человека. Согласно официальным заявлениям, контактирование с животными, потребление мяса или молочных продуктов или молока не является проблемой. Альпаки, ламы, олени и косули также могут заболеть.

В связи с интенсивным и развивающимся темпом инфицирования министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Мириам Штайдте призвала владельцев животных вакцинировать своих животных, заявив агентству dpa: "Вакцинация обеспечивает отличную защиту от заболевания и избавляет животных от ненужных страданий. Стоимость вакцинации сравнительно невелика по сравнению с финансовыми потерями, которые может вызвать вспышка заболевания".

Теплая и влажная погода способствует распространению

Болезнь синего языка передается определенным видом кровососущих насекомых, часто называемых гнусом. Недавняя теплая и влажная погода привела к увеличению активности этих насекомых. "Заболевание будет продолжаться, пока погода остается теплой", - предупреждает Венделин Шмуккер, председатель Немецкой ассоциации овцеводства.

Шмуккер критикует, что Фонд заболеваний животных предоставляет субсидию в размере всего три евро за вакцинацию. Если ветеринар взимает плату в размере одиннадцать евро за вакцинацию, это составит 11 000 евро сразу за 1000 овец. Кроме того, Фонд заболеваний животных планирует в будущем увеличить взносы для держателей.

Шмуккер боится, что болезнь синего языка может привести к закрытию операций. Эта эпидемия затрагивает владельцев пастбищных животных, которые также сталкиваются с потерями из-за распространения волков. Кроме того, это эмоционально тяжело наблюдать, как страдают свои собственные животные.

Симптомами у крупного рогатого скота являются воспаление слизистых оболочек и шелушение. У овец к ним добавляются лихорадка, вялость и отделение от стада. Может наблюдаться отек слизистых оболочек рта и образование пены перед ртом.

Могут наблюдаться отек языка и шеи, и язык может высунуться изо рта. Название заболевания происходит от того факта, что языки некоторых пораженных животных иногда становятся синими. Служба контроля заболеваний животных Государственного управления по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов также предоставляет информацию о заболевании в Интернете.

По словам представителя Министерства сельского хозяйства, северо-запад Нижней Саксонии особенно пострадал. Текущая вспышка началась в Нидерландах.

В Нижней Саксонии не было зарегистрировано случаев в течение многих лет. Вспышка произошла с 2006 по 2009 год. В 2007 году в октябре было зарегистрировано наибольшее количество случаев по всей стране - 1240, а теперь, в первой половине августа, в Нижней Саксонии уже зарегистрировано 675 случаев.

По всей стране уже зарегистрировано 3279 случаев заболевания синим языком с осени 2023 года.

Чтобы снизить распространение болезни синего языка, владельцы животных должны приоритетно вакцинировать своих животных, как заявила министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Мириам Штайдте. Также важно следить за погодными условиями, так как теплая и влажная погода может способствовать активности переносчиков заболевания.

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