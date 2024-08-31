- В стране существует серьезный вопрос распространения насилия в отношении женщин

После неоднократных случаев насилия в отношении женщин в Берлине федеральный министр семьи Лиза Паус работает над усилением поддержки жертв. "Наша страна сталкивается с серьезной проблемой насилия в отношении женщин. Это нужно решать", - заявила представительница партии "Зеленые" в Берлине. "Нам нужно больше, чем просто план безопасности от террористических нападений с ножом; нам нужны меры по предотвращению и защите женщин от насилия".

Она предлагает Закон о помощи жертвам насилия, который гарантировал бы всем жертвам право на помощь, согласно Паус. Это могло бы спасти жизни. "Это также потребует финансовых вложений, чтобы помочь федеральным землям создать больше центров безопасности и предотвращения для женщин". В настоящее время таких центров недостаточно.

В Берлине 36-летнюю женщину зарезали насмерть в среду, а 28-летнюю - в пятницу. Оба нападения, по мнению правоохранительных органов, были совершены мужчинами. В первом случае подозревается бывший муж 36-летней женщины, и его рассматривают как потенциальный случай фемицида. Фемицид - это убийство женщин исключительно из-за их пола - просто потому, что они женщины. Наиболее распространенным типом является убийство женщин их партнерами или бывшими партнерами.

По этому поводу Паус заявила: "Два случая фемицида в Берлине за неделю - почти каждый второй день в Германии женщину убивает ее партнер или бывший партнер. Это возмутительно".

Паус указала, что усиление Закона о помощи жертвам насилия могло бы предоставить жизненно важную поддержку жертвам в ее семье, подчеркнув важность борьбы с насилием в отношении женщин. Принимая во внимание высокое число фемицидов в Германии, когда женщину убивает ее партнер или бывший партнер почти каждый второй день, Паус и ее семья глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием женщин в их семье и за ее пределами.

Читайте также: