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ПолитикаНовости

В США, согласно данным ФБР, отмечено снижение насильственных преступлений, которое оценивается примерно в 3%.

Снижение числа жестоких преступлений было отмечено по всей стране в США в прошлом году, как показали недавние данные ФБР, которые также продемонстрировали значительное снижение числа убийств.

 and  Max Becker
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В США, согласно данным ФБР, отмечено снижение насильственных преступлений, которое оценивается примерно в 3%.

В Соединенных Штатах количество убийств и непредумышленных убийств сократилось примерно на 12% с 2023 по 2022 год, согласно данным ФБР, что является самым значительным снижением за годы. Количество сообщений о изнасилованиях также существенно сократилось, снизившись более чем на 9%. Однако количество сообщений о преступлениях на почве ненависти сократилось менее чем на 1%.

В целом, уровень насильственных преступлений снизился примерно на 3%, в то время как уровень Property crimes сократился примерно на 2,4%.

Вопрос о преступности стал значительной политической дискуссией по мере приближения президентских выборов 2024 года. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пытается сделать преступность основной темой выборов, утверждая, что уровень преступности растет, и пытаясь изобразить своего демократического соперника Камалу Харрис как мягкую по отношению к преступности.

Эта история все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Вопрос о преступности стал основной политической проблемой, особенно в контексте президентских выборов 2024 года. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп делает акцент на преступности как на ключевой теме выборов, обвиняя своего демократического соперника Камалу Харрис в излишней мягкости по отношению к преступности.

Политическая дискуссия о преступности, в том числе заявления Трампа о росте уровня преступности и якобы мягкости Харрис, отражает более широкую общественную озабоченность тенденциями преступности в Соединенных Штатах.

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