В США с 1999 года значительно увеличилось число смертей от жары на 117%.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в JAMA, смертность в США, связанная с жарой, значительно возросла за годы. Между 1999 и 2023 годами количество жертв, связанных с жарой, выросло на 117%, что составило примерно 21 518 смертей.

Исследователи, используя данные из CDC, признали, что количество ежегодных смертей колебалось до 2016 года, с пиками в 2006 и 2011 годах. Однако после 2016 года исследование показало устойчивый рост. В среднем ежегодное снижение смертности, связанной с жарой, составляло 1,4% с 1999 по 2016 год. С другой стороны, между 2016 и 2023 годом наблюдался ежегодный рост на 16,8%.

Исследователи подозревают, что эти смертельные случаи могут быть недооценены.

"Способ заполнения свидетельств о смерти может не отражать полностью обстоятельства, приведшие к смерти. Таким образом, мы видим только вершину айсберга этой проблемы", - заявил соавтор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Техаса в Сан-Антонио, доктор Джеффри Ховард. "Постоянный тренд указывает на то, что есть, скорее всего, много дополнительных смертей, которые мы не можем учесть".

Определение смертей, связанных с жарой, может быть сложной задачей из-за их неопределенности.

Несмотря на отсутствие четкой причины, такой как дорожно-транспортное происшествие, некоторые медицинские работники все больше осознают влияние глобального потепления на здравоохранение. Доктор Каталина Гиудече, врач-реаниматолог и специалист по изменению климата и здоровью человека в Гарвардском университете, поделилась своими мыслями.

"При заполнении свидетельства о смерти мы делаем обоснованный вывод на основе доступной информации", - сказала Гиудече. "По мере роста осведомленности врачей о смертности, связанной с изменением климата, это может способствовать растущему тренду со временем".

По прогнозам на конец века, население мира, скорее всего, столкнется с несколькими неделями потенциально смертельной жары ежегодно, согласно исследованию 2022 года. Даже обычные занятия, такие как прогулка по Гранд-Каньону или бег на физкультуре, или просто сидение дома без кондиционера, могут стать смертельными в таких экстремальных условиях.

Всемирная метеорологическая организация считает жаркую погоду основной погодной причиной смерти в США, но это явление часто ускользает от общественного внимания. В отличие от природных катаклизмов, таких как ураганы, опасность, связанная с жарой, часто остается незамеченной, так как нет драматических визуальных образов, напоминающих о рисках.

Как жара убивает

Жара может вызывать смерть хотя бы 17 различными способами, многие из которых связаны с проблемами сердца и дыхания. К уязвимым группам относятся младенцы, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и лица с избыточным весом.

Смертельные случаи, связанные с жарой, могут включать суицид, утопление и убийство, но это исследование не могло количественно оценить эти явления.

Ховард надеется, что такое исследование повысит осведомленность и побудит к принятию мер по предотвращению и снижению числа ненужных смертей.

"Это должно служить тревожным напоминанием о том, что на эту проблему следует обращать больше внимания, особенно в регионах высокого риска", - подчеркнул Ховард.

Эксперты в области общественного здравоохранения рекомендовали правительствам инвестировать в инфраструктуру, которая может снизить температуру, например, высаживать тенистые деревья и устанавливать навесы на автобусных остановках. Также были представлены инновационные покрытия для охлаждения дорожного покрытия, которые показали потенциал в снижении температуры поверхности.

Другие рекомендации включают выделение ресурсов для установки кондиционеров в школах и оказание помощи людям с низким доходом на оплату счетов за кондиционирование воздуха, а также создание больше охлаждающих убежищ и мобильных центров охлаждения для временного облегчения от жары.

Исследование показало несоразмерно высокое количество смертельных случаев, связанных с жарой, в четырех штатах: Калифорния, Аризона, Невада и Техас. " Given their climate, you might expect this, but much more could be done to prepare for these hot days", - сказал Ховард, выразив надежду, что эти данные побудят дальнейшие действия.

Исследование подчеркивает потенциал недооценки смертельных случаев, связанных с жарой, из-за неполных свидетельств о смерти. (Ссылка на "здоровье")

По мере роста осведомленности о влиянии изменения климата на здравоохранение медицинские работники могут быть более склонны признавать смертельные случаи, связанные с жарой, при заполнении свидетельств о смерти. (Ссылка на "здоровье")

