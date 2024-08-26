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ЗдоровьеНовости

В США с 1999 года значительно увеличилось число смертей от жары на 117%.

В условиях беспрецедентной жары в США отделения неотложной помощи готовятся к сдвигу в-standardных процессах. Все больше людей, якобы, уже сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем из-за того, что их тела с трудом справляются с экстремальными температурами.

 and  Anthony Ross
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Общество, демонстрирующее признаки перегрузки, эксперт по климату реагирует на смертельные случаи...
Общество, демонстрирующее признаки перегрузки, эксперт по климату реагирует на смертельные случаи от избыточной жары. Ради Хorten, ученый из Колумбийского университета Института климата, рассказывает Бианне Голодрыге о необходимости коллективных усилий в борьбе с климатическим кризисом.

В США с 1999 года значительно увеличилось число смертей от жары на 117%.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в JAMA, смертность в США, связанная с жарой, значительно возросла за годы. Между 1999 и 2023 годами количество жертв, связанных с жарой, выросло на 117%, что составило примерно 21 518 смертей.

Исследователи, используя данные из CDC, признали, что количество ежегодных смертей колебалось до 2016 года, с пиками в 2006 и 2011 годах. Однако после 2016 года исследование показало устойчивый рост. В среднем ежегодное снижение смертности, связанной с жарой, составляло 1,4% с 1999 по 2016 год. С другой стороны, между 2016 и 2023 годом наблюдался ежегодный рост на 16,8%.

Исследователи подозревают, что эти смертельные случаи могут быть недооценены.

"Способ заполнения свидетельств о смерти может не отражать полностью обстоятельства, приведшие к смерти. Таким образом, мы видим только вершину айсберга этой проблемы", - заявил соавтор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Техаса в Сан-Антонио, доктор Джеффри Ховард. "Постоянный тренд указывает на то, что есть, скорее всего, много дополнительных смертей, которые мы не можем учесть".

Определение смертей, связанных с жарой, может быть сложной задачей из-за их неопределенности.

Несмотря на отсутствие четкой причины, такой как дорожно-транспортное происшествие, некоторые медицинские работники все больше осознают влияние глобального потепления на здравоохранение. Доктор Каталина Гиудече, врач-реаниматолог и специалист по изменению климата и здоровью человека в Гарвардском университете, поделилась своими мыслями.

"При заполнении свидетельства о смерти мы делаем обоснованный вывод на основе доступной информации", - сказала Гиудече. "По мере роста осведомленности врачей о смертности, связанной с изменением климата, это может способствовать растущему тренду со временем".

По прогнозам на конец века, население мира, скорее всего, столкнется с несколькими неделями потенциально смертельной жары ежегодно, согласно исследованию 2022 года. Даже обычные занятия, такие как прогулка по Гранд-Каньону или бег на физкультуре, или просто сидение дома без кондиционера, могут стать смертельными в таких экстремальных условиях.

Всемирная метеорологическая организация считает жаркую погоду основной погодной причиной смерти в США, но это явление часто ускользает от общественного внимания. В отличие от природных катаклизмов, таких как ураганы, опасность, связанная с жарой, часто остается незамеченной, так как нет драматических визуальных образов, напоминающих о рисках.

Как жара убивает

Жара может вызывать смерть хотя бы 17 различными способами, многие из которых связаны с проблемами сердца и дыхания. К уязвимым группам относятся младенцы, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и лица с избыточным весом.

Смертельные случаи, связанные с жарой, могут включать суицид, утопление и убийство, но это исследование не могло количественно оценить эти явления.

Ховард надеется, что такое исследование повысит осведомленность и побудит к принятию мер по предотвращению и снижению числа ненужных смертей.

"Это должно служить тревожным напоминанием о том, что на эту проблему следует обращать больше внимания, особенно в регионах высокого риска", - подчеркнул Ховард.

Эксперты в области общественного здравоохранения рекомендовали правительствам инвестировать в инфраструктуру, которая может снизить температуру, например, высаживать тенистые деревья и устанавливать навесы на автобусных остановках. Также были представлены инновационные покрытия для охлаждения дорожного покрытия, которые показали потенциал в снижении температуры поверхности.

Другие рекомендации включают выделение ресурсов для установки кондиционеров в школах и оказание помощи людям с низким доходом на оплату счетов за кондиционирование воздуха, а также создание больше охлаждающих убежищ и мобильных центров охлаждения для временного облегчения от жары.

Исследование показало несоразмерно высокое количество смертельных случаев, связанных с жарой, в четырех штатах: Калифорния, Аризона, Невада и Техас. " Given their climate, you might expect this, but much more could be done to prepare for these hot days", - сказал Ховард, выразив надежду, что эти данные побудят дальнейшие действия.

Исследование подчеркивает потенциал недооценки смертельных случаев, связанных с жарой, из-за неполных свидетельств о смерти. (Ссылка на "здоровье")

По мере роста осведомленности о влиянии изменения климата на здравоохранение медицинские работники могут быть более склонны признавать смертельные случаи, связанные с жарой, при заполнении свидетельств о смерти. (Ссылка на "здоровье")

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