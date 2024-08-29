В США недавно произошло незначительное снижение количества заявлений о безработице.

В последнее время наблюдалось небольшое снижение тщательно отслеживаемого числа первоначальных заявок на пособие по безработице в США. На прошлой неделе около 231 000 человек подали заявки на получение пособий по безработице, как сообщило Министерство труда США в четверг. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 232 000, после 233 000 неделей ранее. Четырехнедельное скользящее среднее показало снижение почти на 5 000, достигнув 234 500.

Эксперты слегка обеспокоены цифрами, приближающимися к 270 000, которые они считают потенциальным сигналом тревоги для рынка труда. Неожиданно низкий рост рабочих мест в начале августа вызвал опасения относительно надвигающейся рецессии в США, но эти опасения уменьшились с появлением положительных экономических данных.

Федеральная резервная система США пытается снизить инфляцию за счет своей политики высоких процентных ставок, стремясь сбалансировать рынок труда без ущерба для экономики. В настоящее время ставка федеральных фондов установлена в диапазоне от 5,25% до 5,50%, и ФРС намекнула на возможность скорого снижения, с сентября, скорее всего, рассматриваемым в качестве вероятной даты.

Лица, подавшие заявки на получение пособий по безработице на прошлой неделе, могут иметь право на получение пособия по безработице, если они соответствуют необходимым квалификационным требованиям. Если число заявок на пособие по безработице продолжит расти, это может указывать на ухудшение ситуации на рынке труда.

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