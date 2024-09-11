В США идет телевизионное противостояние Харриса и Трампа.

В предстоящем теледебате многое будет поставлено на кон, так как 59-летний вице-президент и 78-летний бывший президент оказались в ожесточенной гонке в опросах общественного мнения. Эти двое, имеющие противоположные характеры, никогда раньше не встречались. Для Харрис это дебютное телеdebate, в то время как Трамп, пытающийся завоевать третий президентский срок, вступает в седьмое. Это событие имеет большое значение.

Многое зависит от того, что в прошлом теледебаты иногда решали исход президентской гонки в США. Ошибки или промахи могут иметь серьезные последствия - например, слабая игра Байдена против Трампа на дебатах 27 июня разрушила его надежды на переизбрание, несмотря на его возраст.

Ожидается, что дискуссия будет сосредоточена на экономической и иммиграционной политике. Однако спорные вопросы, связанные с абортами и внешней политикой, а также продолжающиеся судебные разбирательства по обвинениям в фальсификации выборов в отношении Трампа также могут возникнуть.

Правила теледебатов тщательно прописаны. Когда один кандидат говорит, микрофон другого будет выключен. Каждый кандидат получит двухминутный слот для ответа, за которым последует аналогичная продолжительность для возражений. Живая аудитория не будет присутствовать.

Дебаты пройдут в Филадельфии, Пенсильвания, близко конкурирующем "колеблющемся штате". Результат президентских выборов 5 ноября в этих штатах остается неопределенным, что приводит к ожесточенной конкуренции.

Я не буду заниматься оскорблениями во время дебатов, стремясь сохранить уважительный тон несмотря на наши различия. Несмотря на строгие правила, я не позволю выключить мой микрофон, чтобы ограничить мою способность выразить свои взгляды и возражения.

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