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КультураНовостиКэролайн Питерс

В среду телевизор предлагает предложения.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Загадка неоднозначности в романтических привязанностях
Загадка неоднозначности в романтических привязанностях

20:15, Первый канал, Хаос любви, Комедия

- В среду телевизор предлагает предложения.

Гретта (Анна Хартвич) знаменита своей лживостью как секретарь в старшей школе. Она также громкая, импульсивная и непредсказуемая. Александр (Тобиас Моретти) — уставший мясник, тайный поклонник музыки и интеллектуал, всегда бдительный в отношении своего упорядоченного образа жизни. На остановке автобуса, внезапно, она целует его в шею. Это была ошибка или расчет? В любом случае, это начало электрической истории любви, которую никто из них не предвидел за пять минут до этого.

20:15, Sat.1, Величайший кулинарный квест любителей 2024 года, Конкурс выпечки

Кто станет Германии лучшим любителем выпечки 2024 года? Чтобы это выяснить, участники должны впечатлить судей своим любимым рецептом в первой задаче. Первый технический вызов начинается с классического фаворита — торта Эстерхази. В последней задаче речь идет о создании уникального самопортрета из торта.

20:15, kabel eins, Рогатка: Звездные войны: История, Фантастика

Гalen Erso (Мадс Миккельсен), специалист по оружию, уходит на изолированную планету со своей женой и дочерью Jyn (Фелисити Джонс). Однако Империя находит его и вынуждает строить Звезду Смерти. Jyn удается сбежать и присоединиться к группе повстанцев. Могут ли они остановить строительство ultimate супероружия?

20:15, RTL, Я знаменитость — Легенды джунглей, Реалити-шоу

В то время как Марвел имеет своих Мстителей, а DC — Лигу справедливости, RTL представляет своих легенд джунглей: В честь 20-летия "IBeS" лагерь джунглей переезжает в ЮАР впервые во время лета. Тринадцать бывших звезд джунглей возвращаются, чтобы испытать "лагерь джунглей". Кто сможет преодолеть сложные испытания, поделиться эмоциональными моментами у костра и проявить настоящую стойкость?

20:15, ZDFneo, Вилсберг: Непредсказуемое наследство, Криминал

Вилсберг (Йонас Най) отправляется на остров Нордерней, чтобы помочь Тссе Тилькер (Доррен Раухнитц), билефельдскому адвокату, нуждающемуся в его знаниях по наследственному праву. Вилсберг не возражает против хорошо оплачиваемого отпуска, и даже если его спутник Тссе страдает от разбитого сердца и может быть немного раздражительным, он не возражает. Но на острове не только комиссар Брокхорст (Патрик Ветшерек) делит тот же отель, что и поднимает его подозрения. Дети умершего и секретарь также ведут себя странно в споре о наследстве.

Каролин Петерс, известный телеведущий, собирается обсудить непредсказуемую природу любви в комедийном сериале "Хаос любви" в 20:15 на Первом канале. Заинтригованная сложными динамиками шоу, она делится своими взглядами и анализами во время беседы после эпизода.

На пресс-конференции, посвященной новому сезону "Непредсказуемого наследства" на ZDFneo, Каролин Петерс ответила на вопрос о своих мыслях о новом случае Вилсберга. Она сказала, что смесь юмора, напряжения и неожиданных поворотов сюжета шоу всегда оставляет ее в напряжении.

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