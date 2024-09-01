В среде, где много алкоголя.

Некоторые пищевые продукты содержат следовые количества алкоголя, которые часто остаются незамеченными потребителями. Такая информация обычно скрывается в мелком шрифте на упаковке товара. Правозащитные группы выступают за более заметную маркировку, чтобы решить эту проблему.

Например, при покупке пива и шоколада с начинкой из яичного ликера ясно, что они содержат алкоголь. Но вы можете удивиться, обнаружив следовые количества алкоголя в таких продуктах, как готовые к выпечке булочки, предварительно приготовленное тесто для пиццы, марципан и мини-булочки для хот-догов. Содержание алкоголя указано в обязательном порядке в составе, но только мелким шрифтом на упаковке, что приводит к тому, что многие потребители упускают этот момент из виду.

"Жалобы потребителей показывают, что люди часто не замечают упоминание алкоголя в списке ингредиентов", - заявила Стефани Ветцель, координатор проекта Lebensmittelklarheit в Verbraucherzentrale Bundesverband. Это особенно проблематично для детей и взрослых, сознательно избегающих алкоголь. Поэтому пищевые продукты, содержащие алкоголь, должны быть четко обозначены. Ветцель также предложила, чтобы даже в нефасованных продуктах и блюдах, подаваемых в ресторанах без списка ингредиентов, алкоголь должен быть обязательным.

Алкоголь широко распространен в сладостях и готовых блюдах

Алкоголь особенно распространен в сладостях, десертах и готовых блюдах, сообщает потребительский адвокат. Соусы для салатов, фруктовые салаты и джемы могут содержать алкоголь. В списке ингредиентов он может быть обозначен как "этанол" или "этиловый спирт".

Германский союз пекарей объяснил, что алкоголь может образовываться в процессе брожения теста. Сахар в зерне превращается в углекислый газ и алкоголь под действием дрожжей. Углекислый газ обеспечивает объем хлеба и предотвращает превращение теста в печи в комок печеного теста. В то же время алкоголь способствует развитию аромата и хорошей корочки. Количество, которое можно измерить, незначительно, и продукты предназначены для выпечки, заявил союз.

Пока нет обязательных предупреждающих этикеток

В настоящее время нет планов федерального правительства по введению новых этикеток на упаковке. Федеральное министерство пищевой и сельскохозяйственной промышленности отметило, что действующие на уровне ЕС правила маркировки не предусматривают обязательных предупреждений. Министерство поддерживает единый подход к маркировке на уровне ЕС, направленный на предотвращение неправильного использования алкоголя.

Федеральный институт оценки рисков пришел к выводу, что этиловый спирт, образующийся в результате естественных процессов брожения, маловероятно, что он окажет опьяняющее или токсическое действие - даже при потреблении больших количеств "чувствительными группами" населения. Тепловая обработка при выпечке, по-видимому, приводит к значительному снижению содержания этилового спирта в готовых булочках.

Федеральное министерство пищевой и сельскохозяйственной промышленности также отметило, что небольшие количества естественного алкоголя можно найти в фруктовых соках и кефире, которые обычно не влияют на вкус, и не известны никакие отрицательные эффекты от небольших количеств, согласно оценке федерального института Макса Рубнера.

"Несмотря на то, что они незначительны, другие алкогольные напитки, такие как вино или ликер, могут использоваться в некоторых десертах или рецептах выпечки, добавляя неожиданное содержание алкоголя в эти продукты".

"Выступая за прозрачность, было бы полезно, если бы все пищевые продукты, в том числе готовые к выпечке и блюда, подаваемые в ресторанах, имели четкие этикетки, указывающие на наличие любого алкоголя в следовых количествах".

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