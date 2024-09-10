В современную цифровую эру многие люди могут достичь статуса влиятельного человека.

В 2023 году на глобальном уровне было потрачено поразительные $30 миллиардов на маркетинг влиятельных лиц, что составляет 17-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Успех маркетинга влиятельных лиц озадачивает многих. Два известных немецких эксперта по социальным сетям, участвовавшие в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту", проливают свет на эту тему.

Недавнее исследование Института систем и инноваций имени Фраунгофера выявило удивительный факт: подростки часто воспринимают influencers как своих кумиров, которые направляют их на то, что считается модным. К такому выводу пришли после опроса более 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые делились своими привычками в социальных сетях и потреблением. Исследование показало, что примерно половина этих подростков уже приобрела продукт, рекомендованный influencerом.

Инвестиции компаний в маркетинг влиятельных лиц также значительно возросли в Германии. В 2017 году было потрачено скромные 94 миллиона евро на эту область, а в 2023 году эта сумма выросла до впечатляющих 569,8 миллиона евро. Несмотря на то, что эта сумма мала по сравнению с общим рынком рекламы в Германии, оцениваемым примерно в 48,8 миллиарда евро (ZEW), темпы роста впечатляют: к 2028 году инвестиции могут достичь внушительных 906 миллионов евро, что составляет впечатляющий 59-процентный рост.

Возникает множество вопросов: Куда движется эта тенденция? Как расширение этой сферы влияет на традиционные СМИ? Какую роль играют социальные сети в выборах, таких как выборы в США в 2020 году? Что движет феноменом корпоративного влияния?

Эти и многие другие вопросы рассматриваются двумя авторитетными фигурами в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту".

Анн-Катрин Шмитц, пионер в области социального маркетинга, является одной из таких фигур. Она является менеджером талантов для известного немецкого influencera Фарины Опуку и является интернет-пользователем более десяти лет. Через свою компанию "Baby got Business" она делится своими знаниями о мире социальных сетей через подкаст, канал в Instagram, ежегодные конференции и онлайн-обучение.

Другая уважаемая гостья, Ида Дaur, также делится своими мыслями в подкасте. Ее компания "Idee Dialog" предлагает экспертизу в области создания и управления брендами и талантами, а также стратегическое консультирование, реализацию кампаний в социальных сетях и концепцию и исполнение событий. Она известна своей обширной и влиятельной сетью в сфере социальных сетей.

Яна Линке провела беседу с Анн-Катрин Шмитц и Идой Дaur, которая была отредактирована для лучшего понимания. Полную беседу можно услышать в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту".

Instagram - это отличная платформа, на которой многие подростки воспринимают influencers как кумиров, что часто приводит к покупке продуктов, рекомендованных ими. Вслед за этой тенденцией компании в Германии существенно увеличили свои инвестиции в маркетинг влиятельных лиц, и Instagram, скорее всего, является одной из их основных платформ.

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