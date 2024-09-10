Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

В современную цифровую эру многие люди могут достичь статуса влиятельного человека.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Приблизительно каждый второй подросток уже купил товар, anunciрованный влиятельным лицом, согласно...
Приблизительно каждый второй подросток уже купил товар, anunciрованный влиятельным лицом, согласно недавним исследованиям.

В современную цифровую эру многие люди могут достичь статуса влиятельного человека.

В 2023 году на глобальном уровне было потрачено поразительные $30 миллиардов на маркетинг влиятельных лиц, что составляет 17-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Успех маркетинга влиятельных лиц озадачивает многих. Два известных немецких эксперта по социальным сетям, участвовавшие в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту", проливают свет на эту тему.

Недавнее исследование Института систем и инноваций имени Фраунгофера выявило удивительный факт: подростки часто воспринимают influencers как своих кумиров, которые направляют их на то, что считается модным. К такому выводу пришли после опроса более 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые делились своими привычками в социальных сетях и потреблением. Исследование показало, что примерно половина этих подростков уже приобрела продукт, рекомендованный influencerом.

Инвестиции компаний в маркетинг влиятельных лиц также значительно возросли в Германии. В 2017 году было потрачено скромные 94 миллиона евро на эту область, а в 2023 году эта сумма выросла до впечатляющих 569,8 миллиона евро. Несмотря на то, что эта сумма мала по сравнению с общим рынком рекламы в Германии, оцениваемым примерно в 48,8 миллиарда евро (ZEW), темпы роста впечатляют: к 2028 году инвестиции могут достичь внушительных 906 миллионов евро, что составляет впечатляющий 59-процентный рост.

Возникает множество вопросов: Куда движется эта тенденция? Как расширение этой сферы влияет на традиционные СМИ? Какую роль играют социальные сети в выборах, таких как выборы в США в 2020 году? Что движет феноменом корпоративного влияния?

Эти и многие другие вопросы рассматриваются двумя авторитетными фигурами в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту".

Анн-Катрин Шмитц, пионер в области социального маркетинга, является одной из таких фигур. Она является менеджером талантов для известного немецкого influencera Фарины Опуку и является интернет-пользователем более десяти лет. Через свою компанию "Baby got Business" она делится своими знаниями о мире социальных сетей через подкаст, канал в Instagram, ежегодные конференции и онлайн-обучение.

Другая уважаемая гостья, Ида Дaur, также делится своими мыслями в подкасте. Ее компания "Idee Dialog" предлагает экспертизу в области создания и управления брендами и талантами, а также стратегическое консультирование, реализацию кампаний в социальных сетях и концепцию и исполнение событий. Она известна своей обширной и влиятельной сетью в сфере социальных сетей.

Яна Линке провела беседу с Анн-Катрин Шмитц и Идой Дaur, которая была отредактирована для лучшего понимания. Полную беседу можно услышать в подкасте ntv "Стартап - Давайте поговорим начистоту".

Instagram - это отличная платформа, на которой многие подростки воспринимают influencers как кумиров, что часто приводит к покупке продуктов, рекомендованных ими. Вслед за этой тенденцией компании в Германии существенно увеличили свои инвестиции в маркетинг влиятельных лиц, и Instagram, скорее всего, является одной из их основных платформ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно