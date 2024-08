В состоянии беспорядков.

Кажется, эпоха процветания в немецком автомобильном секторе подходит к концу. Вместо этого нарастает груда негативных новостей от автопроизводителей и поставщиков. Этот ключевой сектор сталкивается с кризисом местоположения или даже существования?

Согласно сообщениям СМИ, немецкий автомобильный сектор находится в кризисе: здесь сокращение рабочего времени, там увольнения. Снижение уровня производства. Банкротства. Почти все производители и поставщики испытывают на себе эти трудности. Даже глава ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер назвала это "кризисом местоположения" и предстоящей "деиндустриализацией". Голос, влияющий на более чем 620 производителей и поставщиков.

Вопрос в том: действительно ли немецкая автомобильная промышленность находится в кризисе?

Два момента, на которые следует обратить внимание в первую очередь

Чтобы взвешенно и обоснованно судить о ситуации, необходимо сначала уточнить два момента: что мы имеем в виду под автомобильным сектором? Кто входит в автомобильную промышленность? Какие факторы приводят к тому, что этот отрасль, известная своими рекордными прибылями в прошлом, внезапно кажется общественному мнению находящейся в "кризисе"?

Что касается первого момента: автомобильный сектор не существует как единое целое. Он включает в себя шесть независимых немецких автопроизводителей и три иностранных автопроизводителя с производственными мощностями в Германии. К ним добавляется значительное количество широко известных поставщиков, каждый из которых специализируется на определенных бизнес-областях. Это также включает в себя многочисленные малые и средние поставщики, разбросанные по всей стране.

Что касается второго момента: с начала 2020 года экономика и общество в этой стране столкнулись с целым рядом негативных новостей: пандемия коронавируса, война России в Украине, энергетический кризис, инфляция, резкий рост цен, дефицит микросхем, проблемы с цепочками поставок и так далее. Несмотря на эти трудности, сектор не рухнул, но произвел fewer, although more costly, cars.

Дополнительные факторы, которые следует учитывать

Кроме этих внешних давлений, автомобильный сектор столкнулся с серьезными политическими препятствиями. В соответствии с экологическими, экономическими и климатическими политиками Германии, немецкий автомобильный сектор был обязан phased out technology of internal combustion engines, его основного источника доходов в течение около 100 лет. На смену ему пришла исключительно электрическая мобильность на основе battery-electric vehicles (BEVs). Эта трансформация поддерживалась значительными государственными инвестициями в инфраструктуру зарядки и стимулы для покупки клиентами. В то же время, CO2-штрафы для новых автомобильных парков производителей автомобилей были неотвратимы. EU-бан на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году завершил пакет карательных мер.

Автомобильный сектор не возражал против демонтажа своих знаний о двигателях внутреннего сгорания - наоборот: промышленность активно инвестировала в новую технологию, производители добровольно взяли на себя ведущую роль, а поставщики последовали за ними, более или менее под давлением.

Последствия были серьезными: из-за ограничений ресурсов правительство отказалось от финансирования, а новые покупатели электромобилей, удовлетворяющие свои образно-ориентированные, сознательно-ориентированные причуды, также отказались. Кроме того, владельцы электромобилей столкнулись с растущими финансовыми потерями, с ухудшающимися остаточными значениями или растущими страховыми премиями. Уровни запасов на автосалонах выросли. Эти проблемы начали проникать в общественное сознание.

Не весь рынок автомобилей, а только рынок электромобилей потерпел неудачу, с Tesla, единственным "Соло-Стромером", потерявшим более половины своей доли рынка всего за несколько месяцев, несмотря на щедрые скидки. Напротив, спрос на автомобили резко возрос, согласно данным VDA, особенно летом 2024 года. Согласно официальным данным о регистрации, автомобили с двойным приводом, такие как гибриды (HEV) и подключаемые гибриды (PHEV), пользовались наибольшей популярностью.

Хитроумный немецкий автомобильный рынок

Таким образом, вопрос о кризисе отрасли получает ответ: нет общего кризиса в немецком автомобильном секторе, только краткосрочная концентрация убытков среди членов отрасли, участвующих в рынке battery electric vehicle.

Немецкий автомобильный рынок, имеющий значительное влияние на рыночную экономику, ориентированную на "Короля-потребителя", остается сильным: несмотря на то, что новые регистрации все еще на 20% ниже до-коронавирусных уровней в годовом исчислении, они остаются стабильными на уровне около 2,6-2,9 миллиона автомобилей в год. Вместо BEVs покупаются обычные автомобили и все больше гибридных автомобилей.

Так называемый кризис отрасли проявляется как "кризис прибыльности и продаж" для некоторых производителей. Это затрагивает тех, кто, как VW, ранее существенно сфокусировался на электрической мобильности; компания планировала продавать только электромобили к началу следующего десятилетия и даже планировала построить новый завод для производства E-автомобилей в Вольфсбурге. Забыто!

Самые слабые звенья в цепочке создания стоимости - малые и средние поставщики - особенно страдают. У них мало возможностей для компенсации в бизнесе двигателей внутреннего сгорания. Банкротства маячат на горизонте. Это явно отрицательно сказалось на их балансах.

Вкратце, нет общего кризиса в немецком автомобильном секторе, только уникальное сочетание исторических просчетов. Слишком резкое сокращение мощностей было бы так же вредно, как и прежнее неуклонное движение к мобильности BEV.

Комиссия, являющаяся частью немецкого правительства, сыграла роль в трансформации автомобильного сектора, требуя прекращения производства двигателей внутреннего сгорания и продвигая электромобильность. Однако поспешная трансформация и последующее прекращение государственного финансирования привели к финансовым потерям и проблемам с запасами на рынке электромобилей, что серьезно повлияло на некоторых производителей и поставщиков.

Несмотря на эти трудности, efforts Commission to transition the automotive sector towards a greener future are not entirely misguided. The German automobile market as a whole remains robust, with demand for conventional cars and hybrids driving new registrations, albeit still below pre-pandemic levels.

