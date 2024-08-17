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В состязании Суперкубка, аутсайдер ВфБ Штутгарт стремится обойти действующего чемпиона Леверкузен.

После ухода Гюриасси, Антона и Ито, "ВФБ Штутгарт" начинает новый сезон с амбициями на титул. Вместо участия в Кубке DFB швабы выступят в Суперкубке.

 and  Elizabeth Wells
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Себастьян Хённес ценит Суперкубок и намерен заполучить его для ВФБ Штутгарт.
Себастьян Хённес ценит Суперкубок и намерен заполучить его для ВФБ Штутгарт.

- В состязании Суперкубка, аутсайдер ВфБ Штутгарт стремится обойти действующего чемпиона Леверкузен.

Для "ВФБ Штутгарт" новая футбольная кампания стартует в субботу вечером (20:30, Sat.1 и Sky) матчем за Суперкубок против двукратных чемпионов "Байера Леверкузен" под руководством тренера Хаби Алонсо. По традиции, победитель лиги и обладатель Кубка Германии встречаются в Суперкубке. Однако, учитывая, что "Леверкузен" под руководством Алонсо завоевал оба титула в прошлом сезоне, "Штутгарт", как вице-чемпион прошлого сезона, получает шанс.

В прошлом году команды встречались три раза, и каждый матч был напряженным. Команда тренера Себастьяна Хёнесса из "Штутгарта" уступила 2:3 в четвертьфинале Кубка Германии, а матчи чемпионата закончились ничьей 2:2 и 1:1. В своей первой игре после расставания с ключевыми игроками Серу Гюирасси, Вальдемаром Антоном и Хироки Ито, "Штутгарт" стремится к победе и трофею Суперкубка.

Неделей позже, после матча за Суперкубок, стартует чемпионат Германии "Штутгарта" против "СК Фрайбург". Матч Кубка Германии против "Преussen Мюнстер" перенесен на 27 августа, а не на этот уик-энд.

Поражение "Штутгарта" в четвертьфинале Кубка Германии от "Леверкузена" в прошлом году служит мотивацией для команды выиграть Суперкубок на этот раз. Несмотря на три встречи с "Леверкузеном" в прошлом сезоне, в том числе напряженный матч четвертого раунда, который закончился поражением 2:3, "Штутгарт" жаждет мести и поднять над головой Кубок Германии.

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