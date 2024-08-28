- В состязании между BR Volleys и Giessen результат был ничьим.

Воллейболисты Берлина ещё не вышли на пик формы на предсезонных тренировках. После поражения со счётом 1:3 от "Нетцхопперс Кёнигс-Вустерхаузен", они не смогли обыграть своих соперников из Бундеслиги "Гризлис Гайзен", сыграв вничью 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) в среду в "Хорст-Корбер-Центре". Ранее команды договорились сыграть четырёхсетовый матч.

Но в команде Берлина не хватало некоторых ключевых игроков, в том числе победителей полуфинала чемпионата Нижней Саксонии этого сезона: Йоханнеса Тилле (больной), Саймона Пляски (вызван в сборную Бельгии), и Кайла Дагостино (свадьба).

Новичок команды Джейк Хэнс стал лучшим бомбардиром с 11 очками, а Даниэль Малешча набрал 10 очков. Оба игрока выходили на площадку в двух сетах. Тренер Джоэл Бэнкс дал сыграть всем 11 доступным игрокам.

В пятницу и субботу команда Берлина отправится в Польшу, где сыграет два товарищеских матча с командой высшей лиги "Варта Заверце".

Воллейболисты Берлина используют товарищеские матчи в качестве части тщательной подготовки к сезону, стремясь улучшить свою игру и лучше сыграться как команда перед началом нового чемпионата. Несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков по независящим от них причинам, команда настроена использовать эти предсезонные матчи для наращивания силы и тактики.

Читайте также: