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Федеральные земли ГерманииНовостиПодготовка к сезону

В состязании между BR Volleys и Giessen результат был ничьим.

До старта Бунелиги 21 сентября «BR Воллей» по-прежнему доводят свою игру. В товарищеских матчах прошлогодние победители еще не работают эффективно. Это было заметно и во встрече с Гизеном в среду.

 and  Max Becker
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- В состязании между BR Volleys и Giessen результат был ничьим.

Воллейболисты Берлина ещё не вышли на пик формы на предсезонных тренировках. После поражения со счётом 1:3 от "Нетцхопперс Кёнигс-Вустерхаузен", они не смогли обыграть своих соперников из Бундеслиги "Гризлис Гайзен", сыграв вничью 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) в среду в "Хорст-Корбер-Центре". Ранее команды договорились сыграть четырёхсетовый матч.

Но в команде Берлина не хватало некоторых ключевых игроков, в том числе победителей полуфинала чемпионата Нижней Саксонии этого сезона: Йоханнеса Тилле (больной), Саймона Пляски (вызван в сборную Бельгии), и Кайла Дагостино (свадьба).

Новичок команды Джейк Хэнс стал лучшим бомбардиром с 11 очками, а Даниэль Малешча набрал 10 очков. Оба игрока выходили на площадку в двух сетах. Тренер Джоэл Бэнкс дал сыграть всем 11 доступным игрокам.

В пятницу и субботу команда Берлина отправится в Польшу, где сыграет два товарищеских матча с командой высшей лиги "Варта Заверце".

Воллейболисты Берлина используют товарищеские матчи в качестве части тщательной подготовки к сезону, стремясь улучшить свою игру и лучше сыграться как команда перед началом нового чемпионата. Несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков по независящим от них причинам, команда настроена использовать эти предсезонные матчи для наращивания силы и тактики.

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