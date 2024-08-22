- В соревнованиях по скорости в одиночку байкер получил серьезные травмы

Мотоциклист, похоже, пытавшийся побить свой собственный рекорд, попал в серьезное ДТП в Оппенау (район Ортенау). По словам властей, 20-летний молодой человек часто ездил по этому маршруту в одиночку, стремясь к личному рекорду. В один роковой среду он потерял управление на высокой скорости в повороте и врезался в стоящий автомобиль. Молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу вертолетом скорой помощи. Полиция проводит расследование.

Узнав об инциденте, друзья молодого человека выразили свою обеспокоенность, сказав: "Мы не можем поверить, что он проехал этот поворот так быстро". Рассказывая о случившемся, очевидцы описали отчаянную попытку мотоциклиста вернуть контроль, сказав: "Он боролся изо всех сил, чтобы предотвратить худшее".

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