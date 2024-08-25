В соревновании Норрис наносит разрушительный удар Верштаппену, одержав победу.

На Гран-при Нидерландов победу одержал Ландо Норрис из McLaren, что стало его вторым триумфом в сезоне Формулы 1. Воспользовавшись летним перерывом, Норрис обошел действующего чемпиона Макса Ферстаппена из Red Bull на его домашнем треке. В итоге Ферстаппен довольствовался лишь вторым местом. Чарльз Леклер из Ferrari занял третью позицию.

На более ранней гонке в Майами Норрис уже доказал, что способен побеждать, еще в мае. В настоящий момент Норрис занимает второе место в чемпионате, догоняя Ферстаппена, отставание составляет 70 очков. К сожалению, Ферстаппен не смог одержать победу за последние два месяца, это была его пятая подряд гонка без победы.

Несмотря на недавние трудности, Ферстаппен по-прежнему демонстрирует свою страсть к автоспорту, постоянно прикладывая максимум усилий на тренировках. С успехами Норриса в автоспорте растет ожидание их ожесточенной борьбы на предстоящих гонках.

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