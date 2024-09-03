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В соответствии с голландскими правилами, американская компания по ИИ Clearview будет наказан примерно в 30,5 млн евро.

 and  Michael Bootcampf
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Компания Clearview AI должна выплатить штраф в размере 30,5 миллиона евро в Нидерландах.
Компания Clearview AI должна выплатить штраф в размере 30,5 миллиона евро в Нидерландах.

В соответствии с голландскими правилами, американская компания по ИИ Clearview будет наказан примерно в 30,5 млн евро.

В Нидерландах специалиста по распознаванию лиц Clearview AI оштрафовали на €30,5 миллионов со стороны их органа по защите данных. Орган заявил, что Clearview держит базу данных, содержащую более 30 миллиардов изображений людей без их согласия или ведома. В этой "незаконной" базе данных были найдены изображения граждан Нидерландов.

Clearview должны прекратить нарушения конфиденциальности и защиты данных, предписал орган. В случае невыполнения они могут получить дополнительный штраф до €5,1 миллионов, а также запрет на свою деятельность в Нидерландах.

Clearview собрала миллиарды фотографий, в том числе и от пользователей онлайн-платформ, таких как Facebook, для создания биометрической базы данных. Их программное обеспечение используют правоохранительные органы различных стран, в том числе США. Критики, в частности, защитники конфиденциальности, резко критикуют бизнес-модель Clearview, называя сбор фотографий без согласия незаконным.

Clearview уже получали крупные штрафы в Великобритании, Франции и Италии.

Орган также критиковал Clearview за использование фотографий без согласия, считая это нарушением прав на конфиденциальность других людей. Непринятие мер по соблюдению этих правил и решение вопроса об незаконном использовании "чужых" изображений может привести к дальнейшим штрафам.

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