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ЭкономикаНовостиБавария

"В солнечные периоды избыток электроэнергии в линиях превышает наши возможности эффективно управлять ею"

 and  Lauren Adams
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Повышающаяся популярность источников питания на балконах способствует проблеме
Повышающаяся популярность источников питания на балконах способствует проблеме

"В солнечные периоды избыток электроэнергии в линиях превышает наши возможности эффективно управлять ею"

*В Германии наблюдается всплеск солнечной энергии, но это становится проблемой, особенно на юге, где множество частных установок на крышах и балконах. "В солнечные праздничные дни наши сети уже сейчас reaches their limits," говорит Маик Рендер, CEO энергетической компании N-Ergie из Нюрнберга. "В конце концов, предохранитель сработает." Чтобы предотвратить перегрузку солнечной энергией, Рендер видит два варианта: "Возможно, нам придется прекратить установку солнечных панелей в районах, где их уже много," - говорит он в "Лаборатории климата" на ntv. Глава N-Ergie также рассматривает руководящие принципы для эксплуатации частных солнечных установок, например, ограничение подачи избыточной электроэнергии в сеть в определенные часы. "Вы не можете просто продвигать, иногда нужно и регулировать," - говорит Рендер. "Как муниципальная компания, мы говорим: это соединение отсутствует слишком часто."

ntv.de: Вы беспокоитесь о солнечном буме?

Маик Рендер: Мы должны различать большие солнечные установки возле автострад и маленькие на отдельных крышах. Закон позволяет нам отключать большие установки, когда слишком много энергии. Но мы не можем этого сделать с установками на крышах.*

Вызывают ли перегрузку установки на крышах?

Это не общенациональная проблема, а региональная. Взять регион с многими домами, все с солнечными установками. В солнечный Пасхальный воскресный день, когда никто не использует электричество, все еще генерируется избыточная электроэнергия.*

Почему праздники проблема? Потому что люди не работают?

Именно так. Днем, когда светит солнце, промышленность стоит на месте и потребление энергии низкое. В такие дни в сети избыток электроэнергии, который мы не знаем, что с ним делать.*

Это предсказание или уже происходит?

В солнечные дни наши сети уже сейчас reaches their limits. В системе не много места. Так что мы должны принять технические меры сейчас, потому что чем больше неконтролируемых установок строят, тем сложнее будет.*

Будет ли происходить отключение электроэнергии?

Электрическая цепь сбалансирована, когда столько же энергии подается, сколько используется. Но если в цепь подается слишком много энергии, предохранитель сработает. Подумайте о удлинителе: если он используется в течение длительного времени, особенно с феном, и оставлен скрученным, шнур в конце концов станет таким горячим, что сработает термический предохранитель. То же самое происходит с солнечными установками: если в сети нет больше емкости, линии становятся слишком горячими и срабатывают предохранители. Это не отключение электроэнергии, но на некоторое время нет электричества.*

Усугубит ли проблему бум мини-электростанций на балконах?

Да. В электроэнергетике потребление и производство всегда сбалансированы. Но в новой системе электроэнергия производится днем и потребляется вечером. Электрическая сеть не готова к этому.*

Не является ли частный солнечный бум в целом полезным? Или вы не согласитесь?

В N-Ergie мы верим в энергетический переход. Но традиционная электростанция работает примерно 6000 часов в год, а солнце светит примерно 1000 часов. Чтобы заменить наш парк электростанций, нам нужен солнечный парк в шесть раз больше. Мы построили много, но это еще далеко не достаточно, чтобы стать безуглеродными. Однако мы должны быть осторожными при расширении. Раньше электростанции были сконцентрированы возле городов, а солнечные установки распределены по территории. Если мы построим слишком много в отдельных регионах, нам понадобятся соответствующие сети там. Если их нет, сработают предохранители. Поэтому мы должны строить хранилища и сети и, возможно, также сказать: мы больше не будем строить солнечные панели там, где их уже много.*

Должна ли стимуляция быть направлена на регионы с небольшим количеством солнечной энергии и на стимулирование расширения сети в районах с ее избытком?

Например, но в Баварии это повсеместная проблема. Вы не можете сказать, что больше солнечных установок нужно в Вюрцбурге или Китцингене, и меньше в Зульцбахе-Розенберге.*

Должны ли частные домохозяйства, которые уже установили солнечные системы, рассмотреть хранение решения?

Фотоэлектрические системы и хранилища обычно устанавливаются вместе. Однако батарея не работает в режиме, дружелюбном к сети, а помогает только дому, потому что: солнце встает в 8 утра. Первое потребление электроэнергии низкое, потому что люди идут на работу, и дети идут в школу. Когда солнечная радиация самая сильная в 11 утра, батарея уже заполнена. Для сети было бы лучше, если бы батарея заряжалась утром и разряжалась вечером. Однако домовладелец не заинтересован в этом. Они хотят быть в безопасности, если поле облаков пройдет в 12 часов. Это проблема: технически локальное хранение могло бы помочь сети в важные часы, но на данный момент нет стимулов для домовладельцев делать это.*

При отсутствии сетевого хранилища, совместимого с сетью, хотели бы вы иметь возможность отключать мини-электростанции на балконах и солнечные панели на близлежащих зданиях в кризисных ситуациях из Нюрнберга?

По закону мы можем это сделать в определенных ситуациях, в частности, для средних установок на фермах. Но как поставщик энергии, мы предпочитаем передавать электроэнергию, а не отключать установки. Таким образом, мы стремимся к регулированию таким образом, чтобы существующее хранилище служило не только дому, но и сетям. Это требует финансового стимула, поскольку на данный момент сетевое поведение, дружелюбное к сети, не выгодно для домовладельцев. Они получают наибольшую выгоду, заряжая батарею по самой низкой цене и используя электроэнергию позже сами.*

Расширение хранилища могло бы компенсироваться за счет сетевых сборов. Как поставщик энергии, мы могли бы построить хранилище, которое поглощает электроэнергию в солнечные часы. В настоящее время они не компенсируются, несмотря на то, что предотвращают темные районы или потери электроэнергии. Альтернативно, мы могли бы признать, что иногда необходимо не только продвигать, но и навязывать условия: Вы можете быть самодостаточными, но между 11 часами утра и 3 часами дня ваше хранилище не должно подавать электроэнергию в сеть, а должно поглощать ее совместимым с сетью образом.

Это чувствительная политическая тема. Люди, получившие PV-систему для поддержки энергетического перехода, вдруг узнают, как им ее использовать.

Мы часто обсуждаем энергетический переход в технологических терминах, но сегодня давайте рассмотрим финансовую сторону: кто платит, когда и сколько? Большинству немцев не по карману покупка солнечной панели, так как они не собственники жилья. Эта привилегия доступна только домовладельцам, которые получали субсидии и снижали свои затраты на электроэнергию в течение двух десятилетий. Почему я не могу заставить их внести свой вклад в общую систему? В Нюрнберге есть район под названием Лангвассер, где, грубо говоря, 20 000 человек живут в десяти зданиях. Ни один из них не может воспользоваться субсидией. Я бы лично этого не хотел, но как муниципальная компания, мы говорим: это связь между поддержкой и требованиями отсутствует слишком часто.

Правда? Бремени в настоящее время распределяются неравномерно?

Вопрос о распределении бремени будет ключевым в энергетическом переходе, в этом я не сомневаюсь. Существует социальный консенсус о том, что мы больше не хотим сжигать нефть и газ. Но это сложно, когда мы субсидируем домовладельцев, но не арендаторов. По крайней мере, половина населения не может участвовать в этой системе. Это создает социальную напряженность и недовольство. Мы должны столкнуться с этими неудобными истинами.

Клара Пеффер и Кристиан Геррманн беседовали с Майком Рендером. Беседа была отредактирована для лучшего понимания и плавности. Вы можете послушать полную беседу в подкасте "Климатическая лаборатория".

В связи с большим количеством солнечных установок в Баварии, возможно, придется рассмотреть ограничение установки новых солнечных панелей в районах с высокой плотностью существующих установок, как предлагает Майк Рендер. Это могло бы помочь предотвратить перегрузку солнечной энергией и предотвратить срабатывание предохранителей.

В регионах, подобных Баварии, где многие дома имеют солнечные установки, по-прежнему производится избыточная электроэнергия в солнечные праздничные дни, когда потребление электроэнергии низкое. Этот избыток электроэнергии может создавать нагрузку на электрическую сеть, приводя к техническим проблемам, таким как перегретые линии и сгоревшие предохранители.

Распределение обязанностей, как считает Майк Роджер, является решительным вопросом в процессе трансформации в энергетике.

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