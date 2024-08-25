В Солингене выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве

Подозреваемый по имени Исса Х. придерживался идей ИГ и, подстегиваемый своими крайними исламскими убеждениями, решил убить как можно больше неверных на фестивале в Старом городе в Соллингене, как утверждает Федеральная прокуратура. Он тщательно и агрессивно наносил ножевые ранения своим жертвам в спину.

Согласно полицейским отчетам, в результате инцидента погибли два мужчины и одна женщина в возрасте от 56 до 67 лет. Восьмерым другим людям были причинены ранения, четверо из которых находились в критическом состоянии. Однако к воскресенью их состояние здоровья улучшилось, как сообщили врачи, лечившие их.

Беглец Х. избегал захвата в течение примерно 24 часов после нападения, прежде чем сдаться властям в Соллингене в субботу вечером, что привело к его аресту.

Федеральная прокуратура обвинила Иссу Х. в том, что он вдохновлялся идеями ИГ и планировал нападение. В связи с серьезностью обвинений к делу был назначен федеральный прокурор.

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