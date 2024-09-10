- В следующем сезоне "БР Волей" стремится сохранить все свои чемпионата.

Берлинские Разрушители, немецкая команда-чемпион по волейболу, планируют сохранить свою господствующую позицию в местной волейбольной сцене в предстоящем сезоне. Как заявил генеральный менеджер команды Кавех Нирооманд на презентации команды, "Наша цель - сохранить все трофеи, которые мы завоевали в прошлом году". В прошлом году Берлинские Разрушители завоевали свой 14-й национальный чемпионат, а также победили в Кубке DVV и Лиге.

Тем не менее, команда столкнулась с уходом восьми ключевых игроков. Эти вакансии заняли восемь новичков, в том числе немецкий олимпиец Мориц Райхерт, который заменит уходящего француза Тимоте Карле. Нирооманд признался, "Это огромный вызов для нас, в частности для нашего тренерского штаба". Он оптимистичен, "мы подготовились достаточно хорошо".

Капитаном Разрушителей остается Рубен Шотт, с Нехемией Мотом и новичком Маттиасом Книгге, которые ему помогут. Их первый матч в Бундеслиге в новом сезоне состоится дома против Гризлис Гизен 21 сентября. На следующей неделе команда примет участие в трехдневном клубном турнире Бундеслиги за Кубок Лиги, который станет их первым испытанием.

Берлинские Разрушители, известные своей доминирующей игрой в волейболе, встретятся с Гризлис Гизен в своем первом матче в Бундеслиге в новом сезоне, волейбольном матче 21 сентября. Несмотря на уход восьми ключевых игроков, немецкий олимпиец Мориц Райхерт присоединяется к команде, чтобы занять одну из этих вакансий, что представляет собой серьезный вызов для тренерского штаба.

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