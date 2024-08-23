В следующем году платформа Uber будет включать автономные услуги такси, предоставляемые Cruise от General Motors.

Пользователи Uber теперь смогут бронировать поездки, используя автомобили с автопилотом от Cruise, как было объявлено в рамках многолетнего соглашения. Акции GM выросли на 1,3% после торгов, в то время как Uber упали на 1,5%.

Более года назад Uber начал интегрировать флот из примерно 700 автономных автомобилей Waymo на свою платформу для без водителя поездок в Финиксе. Waymo является единственной компанией в США, в настоящее время эксплуатирующей беспилотные такси для оплаты поездок.

Cruise стремится возобновить свои операции на дорогах США после серьезного инцидента в Сан-Франциско в прошлом году, который привел к временной остановке. С тех пор компания возобновила тестирование с водителями-операторами, пытаясь убедить власти в безопасности своих автомобилей.

На этой неделе Cruise объявила о отзыве почти 1200 беспилотных такси из-за проблем с жестким торможением. В результате американское агентство по безопасности автомобилей прекратило расследование по этому вопросу.

Сотрудничество Uber с Cruise происходит на фоне подготовки CEO Tesla Элона Маска к презентации своих давно отложенных предложений по роботакси в октябре на фоне снижения спроса на электромобили.

Коммерциализация автономных автомобилей оказалась сложнее и занимает больше времени, чем ожидалось, в основном из-за сложности технологии, растущих инвестиций, интенсивного внимания регулирующих органов и федеральных расследований.

Чтобы снизить затраты и сосредоточиться на основных бизнесах, таких как такси и доставка еды, Uber продал свое подразделение автономных автомобилей в 2020 году.

По словам CEO Uber Дары Хосровшахи, компания идеально расположена, чтобы оказать значительную помощь другим компаниям AV, стремящимся внедрить свою технологию в больших масштабах.

Uber зафиксировал шестикратный рост поездок на автопилоте на своей платформе во втором квартале 2021 года, благодаря сотрудничеству с компаниями, такими как Waymo и Waabi, логистический стартап.

В рамках соглашения с GM, Uber теперь расширяет свои бизнес-предложения, чтобы включать автономные поездки с использованием автомобилей с автопилотом от Cruise. При этом Uber продолжает сосредоточиваться на своем основном бизнесе такси и доставки еды, продав свое подразделение автономных автомобилей в 2020 году.

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