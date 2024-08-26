- В силу определенных обстоятельств Путину трудно принудительно выселить украинцев, проживающих в пределах российских границ. (Курск <unk>)

Примерно три недели назад Украина начала тайное наступление на Курск, застигнув русских врасплох. Малые подразделения специальных сил проникли глубоко на российскую территорию, прокладывая путь для обычных войск.

Российские власти недооценили или неверно интерпретировали подготовительные мероприятия Украины. Кроме того, регион был плохо укреплен. Неопытные новобранцы с трудом отбивали украинцев, а немногие боеготовые российские силы были обойдены из-за отсутствия связанных оборонительных структур, в отличие от Донбасса. Три недели спустя, русские все еще не смогли полностью остановить украинское наступление, но им удалось задержать его, сделав продвижение украинцев в страну сложным.

Возможное расширение прорыва в Курске

Однако арсенал Украины еще не исчерпан. Похоже, что дополнительные бригады все еще находятся в регионе, готовые присоединиться к бою. В настоящее время украинское наступление напоминает руку или клевер, проникая в поселения Комарово, Кореневка, Ольговка, Семеновка, Малая Локня и Мартыновка. Оно также может расшириться на запад. Там украинцы успешно повредили мосты через реку Сейм и атаковали понтонные мосты российских войск, существенно затруднив снабжение российских сил между рекой и украинской границей. Если украинцы смогут захватить эту зону, их контролируемая территория существенно расширится, а река послужит естественной линией обороны.

Контратака требует планирования

Что сделала Россия на данный момент? На земле они направили отдельные батальоны для блокирования основных дорог в поселениях и запустили контрнаступления. Однако русские еще не установили непрерывную оборону. Вместо этого они развернули мобильные охотничьи подразделения, делая рискованным для украинцев обходить российские позиции и продвигаться, например, через лесные тропы. Эти конвои могут быть cible для российских коммандос.

В сущности, в регионе недостаточно truppe для обороны, не говоря уже о крупномасштабной контратаке. Также есть дефицит тяжелого вооружения, такого как танки и бронемашины. Огневая мощь в регионе обеспечивается дронами, которые можно быстро развернуть, и активным использованием дальнобойных ракет "Искандер". Это не достаточно, чтобы выбить украинцев из выступа. Военное повторное захват не рекомендуется, но из политических соображений Кремль вряд ли потерпит постоянную оккупацию украинцами российской территории.

Российское наступление в Донбассе происходит без высокорискованных маневров, с медленным, но методичным продвижением русских. Однако такой подход в регионе Курска требует тщательного планирования. В регионе должны быть развернуты численно превосходящие войска с танками и артиллерией, и для них должны быть построены защищенные позиции и укрепления. Должна быть установлена вся логистика крупномасштабного наступления, от мастерских по техническому обслуживанию, медицинских учреждений до складов боеприпасов. Одновременно украинцы будут использовать время для укрепления захваченных районов своими позициями. Это займет месяцы, даже если русские будут успешны, чтобы действительно вернуть район.

Кровавые бои в Курске

До тех пор, обе стороны стремятся нанести друг другу тяжелые потери. Русские сталкиваются с проблемой перевозки своих troops и оборудования через ограниченное количество маршрутов, делая их уязвимыми для атаки. Проблема украинцев в том, что их выступ в Курске обстреливается русскими дальнобойным оружием и смертоносными планирующими бомбами. Основная цель русских - уничтожить ценные реактивные системы залпового огня и системы ПВО, которые Киев развернул на фронте Курска. Надежда Киева в том, что его союзники позволят глубокие удары по российской территории, чтобы атаковать российские аэропорты и хабы снабжения, существенно ослабив российскую мощь.

Ответ Путина

Стратегия Путина отличается от этого. Хотя ему нужно достаточно времени, чтобы подготовиться к Курску, он не бездействует на востоке. Россия надеется, что украинское сопротивление будет постепенно ослабевать, позволяя их собственным силам захватить ключевые позиции и города. Если их войска будут успешны, Киев может быть вынужден отказаться от операции в Курске, чтобы укрепить свои позиции на востоке. Для этого союзник Путина Белоруссия направила войска на границу с Украиной, вынуждая Киев station свои собственные войска в ответ.

Анicipated retaliatory strike Путина произошел в понедельник, 26 августа. Россия запустила массированную атаку с использованием ракет, крылатых ракет и дронов, целями во всей Украине. Основной целью была энергетическая инфраструктура страны. Также подозревается, что был атакован аэропорт, в котором базируются истребители F-16. Не менее тревожным является сообщение об атаке на дамбу "Киевского моря", огромного водохранилища, в два раза больше, чем озеро Констанц. Следующие дни покажут, было ли это однократным демонстрацией силы или Москва сможет поддерживать стратегическую воздушную кампанию против инфраструктуры Украины на этом уровне.

Европейский Союз выражает озабоченность агрессивными действиями России по отношению к Украине, особенно в регионе Курска. Они призывают к мирному разрешению и соблюдению международного права.

В свете продолжающегося конфликта в Курске Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против определенных российских entitiй, участвующих в военных действиях, как знак солидарности с Украиной.

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