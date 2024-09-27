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В силу обычных обстоятельств, Мун Дэн создала свою собственную криптовалюту.

Конечно, вот вариант перефразировки:

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Денг Моо исполняет свои действия.
Денг Моо исполняет свои действия.

В силу обычных обстоятельств, Мун Дэн создала свою собственную криптовалюту.

С Moo Deng'ом, ставшим массами популярным как тайский символ "прыгучей свинины", было неизбежно, что кто-то превратит это культурное явление в цифровую валюту. Как memecoins, которые не имеют какой-либо существенной ценности и полностью зависят от настроения, неудивительно, что Moo Deng Coin вырос на 1400% менее чем за три недели после своего создания.

Чтобы внести ясность, Moo Deng Coin имеет примерно ту же ценность, что и Beanie Babies в 90-х, но по крайней мере тогда у вас был физический Beanie Baby в руках.

Memecoins, независимо от того, насколько они милые, не являются умной финансовой инвестицией, даже если один трейдер каким-то образом превратил вложение в $800 в $3,5 миллиона. Важно отметить, что криптоэнтузиасты сомневаются, что этот анонимный поклонник Moo Deng является "инсайдером", учитывая, что он купил монету всего через четыре часа после ее создания, как сообщает сайт криптоновостей Decrypt. Как только этот таинственный человек продаст свою долю, стоимость монеты упадет до нуля и на бумаге, и на самом деле.

Moo Deng Coin является всего лишь последним дополнением к фриковатой интернет-культуре, которая родила Dogecoin (изначально задуманный как насмешка над Bitcoin) и Shiba Inu coin (пародию на Dogecoin). Как и любая другая интернет-мания, memecoins, как правило, имеют короткий жизненный цикл, резко растут в цене, когда их новизна вызывает FOMO у криптоторговцев, а затем быстро обваливаются, когда ранние инвесторы выходят и уходят.

Непревзойденная милота Moo Deng несомненно подпитывает популярность новой монеты, заставляя ее расти на 90% в течение 24-часового периода, в настоящее время она стоит около 25 центов за монету.

Тем не менее, недавнее значительное снижение процентных ставок ФРС и намеки на дальнейшие cuts впереди также подпитывают общий бум в крипте, включая memecoins, такие как Moo Deng, и более широко известные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Более свободная денежно-кредитная политика, как правило, благоприятствует высокорисковые активы, такие как крипта.

Bitcoin, самая известная криптовалюта, за последние неделю выросла на 14%.

Несмотря на то, что недавнее снижение процентных ставок ФРС подпитывает рост крипты, инвестирование в memecoins, такие как Moo Deng Coin, остается рискованным занятием, поскольку их стоимость может существенно колебаться в зависимости от общественного мнения и хайпа.

В свете 14-процентного роста Bitcoin за последние неделю некоторые инвесторы могут рассмотреть возможность диверсификации своего портфеля, включив в него растущие memecoins, рассматривая их как потенциальные возможности в быстро меняющемся мире цифровых валют.

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