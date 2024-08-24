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Федеральные земли ГерманииНовостиФК Аугсбург

В сезоне 14-й Бундеслиги "Агсбург" отсутствует Новмум.

Аугсбург Regex успевает сравнять счет с "Вердером Бремен" после раннего промаха, однако не удается добиться триумфальной домашней победы для начала нового сезона.

 and  John Stellmacher
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- В сезоне 14-й Бундеслиги "Агсбург" отсутствует Новмум.

В 14-м сезоне Бундеслиги без сюрпризов для Авгубурга ФК "Август" не смог добиться желанной домашней победы, несмотря на впечатляющий comeback против "Вердера" из Бремена. Элис Рехбечяй забил потрясающий гол в 16-й минуте, а новичок Самуэль Эссенде забил свой дебютный гол в 35-й, но это закончилось ничьей 2-2 (2-1) в напряженном матче.

Бремен открыл счет в переполненном стадионе WWK Arena с 30 660 зрителями благодаря голу Феликса Агу в 12-й минуте. Позже они сравняли счет во втором тайме, когда Джастин Нжинмах забил как запасной в 58-й минуте.

Видеоассистент рефери (VAR) аннулировал второй гол Эссенде в 69-й минуте из-за игры рукой, сохранив ничью 2-2.

Тренер Йесс Торуп выпустил четырех новых игроков в стартовом составе с разными результатами. Хорватский национальный голкипер Недљико Лабровіч допустил ошибку в начале, не удержав острый удар Агу. Позже Торуп раскритиковал Лабровича за плохую игру головой из штрафной площади, но Рехбечяй вышел на помощь, предотвратив потенциальную катастрофу (42-я минута).

Лабровіч, нынешний основной голкипер Авгубурга вместо Финна Дахмена, который все еще восстанавливается, также совершил впечатляющий сейв в 72-й минуте, предотвратив потенциальный проигрыш 2-3 против Марвина Дюкша.

Эссенде впечатлил в своем дебюте в Бундеслиге. Высокий, 92-килограммовый форвард из второго дивизиона Португалии продемонстрировал свои навыки не только мощным ударом головой для лидирующего 2-1 после кросса Тима Брайтхаупа, но и отличным командным взаимодействием с Филиппом Тицем, заменившим ушедшего Эрмедина Демировича, который присоединился к "ВФБ Штутгарт".

У обоих команд были возможности забить гол. Кеке Топп, тройной лучший бомбардир кубка Бремена, не смог повторить свой успех в их 3-1 победе над "Энергия Котбус". Август быстро вернул себе преимущество перед перерывом, когда Рехбечяй забил впечатляющий гол с 25 метров.

После перерыва Бремен захватил инициативу. Митчелл Вайзер был важен на правом фланге, предоставив кросс для запасного Нжинмаха, чтобы забить гол из ближнего расстояния.

Несмотря на свои comeback усилия, ФК "Август" не смог одержать домашнюю победу над Бременом в своем 14-м сезоне Бундеслиги, довольствуясь ничьей после напряженного матча. Несмотря на то, что VAR аннулировал его второй гол из-за игры рукой, новичок Самуэль Эссенде все равно впечатлил своей дебютной игрой, забив гол и продемонстрировав отличное командное взаимодействие.

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