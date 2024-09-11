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ПолитикаНовостиЛандтаг

В Северном Рейне между Черной и Зеленой фракциями заключено соглашение о значительном плане безопасности.

ХДС и «Зелёные» достигли соглашения в Северном Рейне — Вестфалии, предусматривающего всеобъемлющий план безопасности и ужесточение правил депортации.

 and  Alex Stellmacher
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Госправящая коалиция из черных и зелёных в Северном Рейне-Вестфалии скрепила всеобъемлющий план...
Госправящая коалиция из черных и зелёных в Северном Рейне-Вестфалии скрепила всеобъемлющий план безопасности.

- В Северном Рейне между Черной и Зеленой фракциями заключено соглашение о значительном плане безопасности.

После кровавого нападения в Золингене 23 августа, когда мужчина с ножом убил троих невинных людей и ранил восемь других, администрация в Северном Рейне-Вестфалии, возглавляемая черно-зеленой коалицией, приняла решение о всеобъемлющем пересмотре безопасности. Этот пакет включает в себя усиление полномочий полиции и ужесточение иммиграционной политики. "Мы претворяем наши слова в жизнь", - заявил министр-президент NRW Hendrik Wüst (ХДС) в ландтаге. "Мы расширим возможности наших сил безопасности".

Преступник, 26-летний сирийский мужчина, должен был быть депортирован в прошлом году, но процесс сорвался. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это зверское деяние.

Этот пересмотр безопасности в NRW включает в себя множество положений, таких как усиление ресурсов конституционной защиты, ужесточение наблюдения за потенциальными экстремистами и усиление обмена данными между различными ведомствами. Wüst сравнил это с двусторонним мечом, так как впервые после нападения в Золингене крайне правая партия вышла на первое место в ландтаге. Кабинет министров одобрил пакет безопасности во вторник.

Кроме того, следователям будет предоставлена расширенная власть для наблюдения за радикальными исламистами в Интернете, в том числе с использованием продвинутых инструментов ИИ. Телефонная слежка конституционной защиты будет усилена, что позволит ей проникать в зашифрованные сервисы обмена сообщениями.

Пересмотр безопасности в Северном Рейне-Вестфалии, объявленный министром-президентом Hendrik Wüst, включает в себя расширение возможностей сил безопасности земли и усиление ресурсов конституционной защиты. В свете недавнего нападения ландтаг рассматривает возможность предоставления следователям расширенной власти для наблюдения за радикальными исламистами в Интернете.

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