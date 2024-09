- В Северном Рейне есть консенсус между Черной и Зеленой партиями относительно существенного плана безопасности.

После ужасающего нападения в Солingen около трех недель назад правительство Северного Рейна-Вестфалии, возглавляемое черно-зеленой коалицией, представило всеобъемлющий план безопасности. В пакет вошли усиленные полицейские полномочия и ужесточение правил депортации. Министр-президент земли Hendrik Wüst (ХДС) заявил в ландтаге: "Мы переходим от слов к делу. Мы усилим полномочия наших органов безопасности".

Пакет включает в себя многочисленные меры, такие как усиление Федерального ведомства по защите конституции, более тесное наблюдение за потенциальными экстремистами, расширенное обменом данными между ведомствами, а также меры, направленные против незаконной иммиграции.

Wüst spoke of a double-edged sword, as following the Solingen attack, a right-wing extremist party became the most powerful in a state parliament for the first time. The cabinet approved the план безопасности во вторник, который Wüst описал как самый обширный план безопасности и миграции в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Основные аспекты плана безопасности

Следователям будут предоставлены расширенные полномочия для онлайн-поиска радикальных исламистских экстремистов, с использованием искусственного интеллекта. Полномочия Федерального ведомства по защите конституции в области наблюдения за телекоммуникациями будут усилены, что позволит ему получать доступ к зашифрованным мессенджерам. Вот подробности:

ИИ, способный расшифровывать даже редкие языки, такие как таджикский, будет служить цифровым следователем и цифровым патрулем для полиции. Централизованно будет отслеживаться онлайн-экстремистская пропаганда, и процесс блокировки такого контента ускорится. Будет использоваться программное обеспечение распознавания лиц, например, для идентификации потенциальных угроз. В будущем Федеральное ведомство по защите конституции сможет хранить данные о несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Кроме того, меры по борьбе с радикализацией молодых людей будут усилены. НРВ планирует лоббировать несколько мер, таких как хранение данных, через инициативы в Бундестаге.

Меры против нелегальной иммиграции

В НРВ будет создан центральный реестр подлежащих депортации лиц, а обмен данными между властями будет упрощен. Лица из безопасных стран происхождения останутся в центрах для беженцев до принятия решений по их заявкам. В административных судах будет создано три дополнительных отдела по рассмотрению дел о беженцах.

НРВ планирует строительство второго тюрьмы для депортации через инициативы в Бундестаге. Будет добиваться изменений в иммиграционном законодательстве, в том числе улучшений в системе Дублина и упрощения депортации преступников, террористов и их сторонников.

Нападение в Солingen

23 августа мужчина с ножом атаковал посетителей городского фестиваля в Солingen, в результате чего погибли трое и были ранены восемь человек. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Его депортация была запланирована на прошлый год, но не состоялась. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

В последние дни министр внутренних дел Herbert Reul (ХДС) и министр по делам беженцев Josefine Paul (Зеленые) уже предложили первоначальные меры. Reul приказал усилить полицейское присутствие и проверку удостоверений личности на публичных мероприятиях. Paul ужесточила контроль и надзорные полномочия местных и федеральных иммиграционных властей в отношении депортации отказавшихся в статусе беженцев.

"Кажется, мы свидетели начала новой волны исламского терроризма в Европе", - сказал председатель фракции "Зеленых" Верена Шэффер. Правительство земли ответило пакетом мер.

Министр по делам беженцев ЗеленыхJosefine Paul подчеркнула единство коалиции, заявив: "Мы сталкиваемся с реальностью и готовы пересматривать позиции, когда это необходимо". НРВ уже депортировало 113 лиц, представляющих угрозу безопасности, и разыскиваемых лиц.

Реакция оппозиции

Лидер фракции СДПГ Йохен Отт критиковал "неудачу правительства и администрации" при неудавшейся депортации подозреваемого в Солingen. "Нападение в Солingen не было неудачей asylum law, а виной вашего правительства земли", - сказал Отт. Объявленные меры, такие как введение обмена данными, признают, что правительство плохо подготовлено в вопросах безопасности. Отт критиковал тот факт, что оппозицию не вовлекли в пакет мер на ранней стадии.

Лидер фракции FDP Henning Höne заявил: "Нападение в Солingen могло быть предотвращено в рамках существующего правового механизма". Солingen стал возможен из-за административной неудачи, которая лежит на совести правительства земли. "После двух с половиной лет 'Метод Вюст' - красивые картинки, нет двигателя - reaches its limits", - сказал Хёне. Сроки рассмотрения дел о беженцах не были сокращены на треть, как заявляет Вюст, а только на пятую часть, с 24 до 19 месяцев. В Рейнланд-Пфальце это три с половиной месяца.

"Если вам нужен настоящий министр депортации, я к вашим услугам", - сказал депутат AfD Markus Wagner, имея в виду "cosmetics asylum summit". НРВ имеет самый высокий уровень лиц, подлежащих депортации, которые остаются без внимания.

