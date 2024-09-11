Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В Северном Рейне есть консенсус между Черной и Зеленой партиями относительно существенного плана безопасности.

Оппозиция выражает критику в адрес государственного управления после инцидента в Солingen. В ответ ХДС и Зеленые предлагают значительный план безопасности и ужесточение иммиграционной политики. Каковы подробности планов?

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут

- В Северном Рейне есть консенсус между Черной и Зеленой партиями относительно существенного плана безопасности.

После ужасающего нападения в Солingen около трех недель назад правительство Северного Рейна-Вестфалии, возглавляемое черно-зеленой коалицией, представило всеобъемлющий план безопасности. В пакет вошли усиленные полицейские полномочия и ужесточение правил депортации. Министр-президент земли Hendrik Wüst (ХДС) заявил в ландтаге: "Мы переходим от слов к делу. Мы усилим полномочия наших органов безопасности".

Пакет включает в себя многочисленные меры, такие как усиление Федерального ведомства по защите конституции, более тесное наблюдение за потенциальными экстремистами, расширенное обменом данными между ведомствами, а также меры, направленные против незаконной иммиграции.

Wüst spoke of a double-edged sword, as following the Solingen attack, a right-wing extremist party became the most powerful in a state parliament for the first time. The cabinet approved the план безопасности во вторник, который Wüst описал как самый обширный план безопасности и миграции в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Основные аспекты плана безопасности

Следователям будут предоставлены расширенные полномочия для онлайн-поиска радикальных исламистских экстремистов, с использованием искусственного интеллекта. Полномочия Федерального ведомства по защите конституции в области наблюдения за телекоммуникациями будут усилены, что позволит ему получать доступ к зашифрованным мессенджерам. Вот подробности:

ИИ, способный расшифровывать даже редкие языки, такие как таджикский, будет служить цифровым следователем и цифровым патрулем для полиции. Централизованно будет отслеживаться онлайн-экстремистская пропаганда, и процесс блокировки такого контента ускорится. Будет использоваться программное обеспечение распознавания лиц, например, для идентификации потенциальных угроз. В будущем Федеральное ведомство по защите конституции сможет хранить данные о несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Кроме того, меры по борьбе с радикализацией молодых людей будут усилены. НРВ планирует лоббировать несколько мер, таких как хранение данных, через инициативы в Бундестаге.

Меры против нелегальной иммиграции

В НРВ будет создан центральный реестр подлежащих депортации лиц, а обмен данными между властями будет упрощен. Лица из безопасных стран происхождения останутся в центрах для беженцев до принятия решений по их заявкам. В административных судах будет создано три дополнительных отдела по рассмотрению дел о беженцах.

НРВ планирует строительство второго тюрьмы для депортации через инициативы в Бундестаге. Будет добиваться изменений в иммиграционном законодательстве, в том числе улучшений в системе Дублина и упрощения депортации преступников, террористов и их сторонников.

Нападение в Солingen

23 августа мужчина с ножом атаковал посетителей городского фестиваля в Солingen, в результате чего погибли трое и были ранены восемь человек. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Его депортация была запланирована на прошлый год, но не состоялась. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

В последние дни министр внутренних дел Herbert Reul (ХДС) и министр по делам беженцев Josefine Paul (Зеленые) уже предложили первоначальные меры. Reul приказал усилить полицейское присутствие и проверку удостоверений личности на публичных мероприятиях. Paul ужесточила контроль и надзорные полномочия местных и федеральных иммиграционных властей в отношении депортации отказавшихся в статусе беженцев.

"Кажется, мы свидетели начала новой волны исламского терроризма в Европе", - сказал председатель фракции "Зеленых" Верена Шэффер. Правительство земли ответило пакетом мер.

Министр по делам беженцев ЗеленыхJosefine Paul подчеркнула единство коалиции, заявив: "Мы сталкиваемся с реальностью и готовы пересматривать позиции, когда это необходимо". НРВ уже депортировало 113 лиц, представляющих угрозу безопасности, и разыскиваемых лиц.

Реакция оппозиции

Лидер фракции СДПГ Йохен Отт критиковал "неудачу правительства и администрации" при неудавшейся депортации подозреваемого в Солingen. "Нападение в Солingen не было неудачей asylum law, а виной вашего правительства земли", - сказал Отт. Объявленные меры, такие как введение обмена данными, признают, что правительство плохо подготовлено в вопросах безопасности. Отт критиковал тот факт, что оппозицию не вовлекли в пакет мер на ранней стадии.

Лидер фракции FDP Henning Höne заявил: "Нападение в Солingen могло быть предотвращено в рамках существующего правового механизма". Солingen стал возможен из-за административной неудачи, которая лежит на совести правительства земли. "После двух с половиной лет 'Метод Вюст' - красивые картинки, нет двигателя - reaches its limits", - сказал Хёне. Сроки рассмотрения дел о беженцах не были сокращены на треть, как заявляет Вюст, а только на пятую часть, с 24 до 19 месяцев. В Рейнланд-Пфальце это три с половиной месяца.

"Если вам нужен настоящий министр депортации, я к вашим услугам", - сказал депутат AfD Markus Wagner, имея в виду "cosmetics asylum summit". НРВ имеет самый высокий уровень лиц, подлежащих депортации, которые остаются без внимания.

План безопасности, утвержденный кабинетом, включает предоставление следователям расширенных полномочий для онлайн-поиска радикальных исламистских экстремистов под надзором Федерального ведомства по защите конституции. Полномочия этого ведомства в области наблюдения за телекоммуникациями также будут усилены, что позволит ему получать доступ к зашифрованным мессенджерам.

После нападения в Солingen критика со стороны оппозиции возникла, когда лидер фракции СДПГ Йохен Отт заявил, что неудача правительства в депортации подозреваемого была виной правительства земли, а не закона об убежище.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно