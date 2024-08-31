- В Северном Рейн-Вестфалии пока нет ни одной группы выращивания каннабиса.

В Северном Рейн-Вестфалии подано около 69 коллективных заявок на выращивание каннабиса, но пока ни одна группа не получила "зеленый свет". Согласно опросу dpa, проведенному среди соответствующих региональных администраций, такая ситуация сохраняется с 1 июля, когда стало законным подавать заявку на коллективное выращивание каннабиса и его распространение среди членов ассоциации. Этот шаг был предпринят в результате закона о легализации каннабиса, принятого федеральным правительством весной.

Оказалось, что большинство заявок, поданных в Северном Рейн-Вестфалии с начала процесса более двух месяцев назад, не содержат необходимой информации. Процессы рассмотрения в администрациях также оказались трудоемкими. Ответственность за обработку этих заявок возложена на региональные правительства, которые либо наняли дополнительный персонал, либо создают новые должности.

Какие регионы Северного Рейн-Вестфалии имеют наибольшее количество заявок?

По состоянию на 28 августа региональное правительство в Дюссельдорфе получило 22 заявки. На данный момент ни одна из них еще не была одобрена. Как сообщил представитель, большинство заявителей все еще должны внести исправления. Он подчеркнул, что процесс рассмотрения очень сложный, чтобы убедиться в соответствии с юридическими требованиями. Без разрешения группа не может начать культивацию.

Региональное правительство в Кёльне имеет 19 неполных заявок. Представитель из Кёльна указал на различные требования, такие как курс по профилактике наркомании, как вызов для заявителей и значительную работу для администрации. Региональное правительство в Мюнстере имеет восемь заявок на данный момент, без одобрений или отказов, согласно его представителю.

Региональное правительство в Арнсберге имеет 13 заявок, которые еще не получили разрешение. Процесс рассмотрения в этом регионе также очень сложный. Авторитет в Детмольде получил семь заявок к 28 августа, все еще находящиеся на рассмотрении, как сообщил представитель. Однако получение разрешения - это всего лишь начало. "Закон о потреблении каннабиса предусматривает регулярный административный надзор за ассоциациями по выращиванию в дальнейшем", - говорится в Интернете.

Строгие требования к клубам

Клубы по выращиванию могут иметь до 500 взрослых членов, проживших в Германии не менее шести месяцев. Они могут коллективно выращивать и распространять каннабис среди своих членов в ограниченных количествах, но не могут его продавать. На территории клубов не разрешается потребление. Клубы должны соблюдать минимальное расстояние 200 метров от школ, детских и молодежных учреждений и игровых площадок.

Штрафы в основном направлены на защиту несовершеннолетних

С мая в Северном Рейн-Вестфалии действует Указ о каннабисе и каталог штрафов. Муниципалитеты несут ответственность за enforcement и преследование правонарушений, связанных с ограничениями на хранение, запретами на потребление и запретами на рекламу. Министерство здравоохранения подчеркивает на своем веб-сайте, что фокус санкций - это защита здоровья детей и молодых людей. Потребление каннабиса в присутствии несовершеннолетних может обойтись в штраф от 300 до 1000 евро.

Частичная легализация коллективного выращивания каннабиса в Северном Рейн-Вестфалии привела к увеличению числа поданных заявок, при этом многие регионы сталкиваются с трудностями в их обработке из-за сложности и отсутствия информации. Несмотря на задержку, пока ни в одном регионе не было дано разрешение на коллективное выращивание каннабиса.

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