Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЧастичная легализация

В Северном Рейн-Вестфалии пока нет ни одной группы выращивания каннабиса.

В Rumänien- Вестфалии (РВ-Ф) находится под рассмотрением около 70 заявок на культивирование конопли для ассоциации.Ни одна ассоциация пока не получила одобрения. В основном, предлагаются штрафы для предотвращения участия несовершеннолетних.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
В Северном Рейне-Вестфалии еще не были выданы лицензии на культуры каннабиса каким-либо...
В Северном Рейне-Вестфалии еще не были выданы лицензии на культуры каннабиса каким-либо уполномоченным ассоциациям.

- В Северном Рейн-Вестфалии пока нет ни одной группы выращивания каннабиса.

В Северном Рейн-Вестфалии подано около 69 коллективных заявок на выращивание каннабиса, но пока ни одна группа не получила "зеленый свет". Согласно опросу dpa, проведенному среди соответствующих региональных администраций, такая ситуация сохраняется с 1 июля, когда стало законным подавать заявку на коллективное выращивание каннабиса и его распространение среди членов ассоциации. Этот шаг был предпринят в результате закона о легализации каннабиса, принятого федеральным правительством весной.

Оказалось, что большинство заявок, поданных в Северном Рейн-Вестфалии с начала процесса более двух месяцев назад, не содержат необходимой информации. Процессы рассмотрения в администрациях также оказались трудоемкими. Ответственность за обработку этих заявок возложена на региональные правительства, которые либо наняли дополнительный персонал, либо создают новые должности.

Какие регионы Северного Рейн-Вестфалии имеют наибольшее количество заявок?

По состоянию на 28 августа региональное правительство в Дюссельдорфе получило 22 заявки. На данный момент ни одна из них еще не была одобрена. Как сообщил представитель, большинство заявителей все еще должны внести исправления. Он подчеркнул, что процесс рассмотрения очень сложный, чтобы убедиться в соответствии с юридическими требованиями. Без разрешения группа не может начать культивацию.

Региональное правительство в Кёльне имеет 19 неполных заявок. Представитель из Кёльна указал на различные требования, такие как курс по профилактике наркомании, как вызов для заявителей и значительную работу для администрации. Региональное правительство в Мюнстере имеет восемь заявок на данный момент, без одобрений или отказов, согласно его представителю.

Региональное правительство в Арнсберге имеет 13 заявок, которые еще не получили разрешение. Процесс рассмотрения в этом регионе также очень сложный. Авторитет в Детмольде получил семь заявок к 28 августа, все еще находящиеся на рассмотрении, как сообщил представитель. Однако получение разрешения - это всего лишь начало. "Закон о потреблении каннабиса предусматривает регулярный административный надзор за ассоциациями по выращиванию в дальнейшем", - говорится в Интернете.

Строгие требования к клубам

Клубы по выращиванию могут иметь до 500 взрослых членов, проживших в Германии не менее шести месяцев. Они могут коллективно выращивать и распространять каннабис среди своих членов в ограниченных количествах, но не могут его продавать. На территории клубов не разрешается потребление. Клубы должны соблюдать минимальное расстояние 200 метров от школ, детских и молодежных учреждений и игровых площадок.

Штрафы в основном направлены на защиту несовершеннолетних

С мая в Северном Рейн-Вестфалии действует Указ о каннабисе и каталог штрафов. Муниципалитеты несут ответственность за enforcement и преследование правонарушений, связанных с ограничениями на хранение, запретами на потребление и запретами на рекламу. Министерство здравоохранения подчеркивает на своем веб-сайте, что фокус санкций - это защита здоровья детей и молодых людей. Потребление каннабиса в присутствии несовершеннолетних может обойтись в штраф от 300 до 1000 евро.

Частичная легализация коллективного выращивания каннабиса в Северном Рейн-Вестфалии привела к увеличению числа поданных заявок, при этом многие регионы сталкиваются с трудностями в их обработке из-за сложности и отсутствия информации. Несмотря на задержку, пока ни в одном регионе не было дано разрешение на коллективное выращивание каннабиса.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.
Федеральные земли Германии

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое. Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно