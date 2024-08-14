- В Северном Рейн-Вестфалии до сих пор жарко, прогнозируется очередной шторм.

После периода жары и жарких ночей жители Северного Рейна-Вестфалии могут ожидать в ближайшие дни более душную погоду с грозовыми дождями, но по крайней мере некоторое облегчение от жары. Согласно немецкому метеорологическому службе (DWD), в течение дня ожидаются дожди и потенциально сильные грозы.

В некоторых районах земли ожидаются сильные дожди до 15-25 литров на квадратный метр в течение короткого времени, град и порывистый ветер. Местами возможны сильные грозы с обильными дождями до 40-50 литров на квадратный метр и ветровые порывы до 80 км/ч. Максимальные температуры составят от 25°C на западе от Рейна до 28°C в Восточной Вестфалии. Ночью температура упадет до 12-19°C, и грозы стихнут.

В четверг ожидается солнечная и сухая погода, с температурами между 25 и 29°C, и 21-24°C в горах. Ночные температуры составят от 13 до 18°C. По данным DWD, в пятницу будет в основном солнечно, с температурами между 24 и 29°C, и 23°C в высокогорье. Возможен дождь на северо-западе днем. Ночные температуры упадет до 14-18°C.

Предварительные данные DWD от вторника показали рекордную температуру более 36°C, превзойдя предыдущий рекорд штата 35,4°C. В Эннигерлохе-Остенфельде в районе Варендорф было зафиксировано 36,2°C.

Несмотря на облегчение от жары в ближайшие дни, немецкое метеорологическое служба предупреждает о возможном приближении урагана к Северному Рейну-Вестфалии, который принесет сильные дожди, град и сильные ветры. Если этот ураган материализуется, он может побить предыдущие рекорды тепла, установленные этой неделей.

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