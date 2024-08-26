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ПолитикаНовостиСамолеты

В серии интенсивных атак Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся серьезный ущерб за последние несколько недель.

В новом раунде боевых действий Россия начала новую наступательную операцию против Украины. Еще раз российские войска сосредоточили усилия на стратегических энергетических объектах Украины.

 and  Carmen Simpson
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При обильном российском нападении, включающем дроны и ракеты в сторону Украины, жители искали...
При обильном российском нападении, включающем дроны и ракеты в сторону Украины, жители искали убежище в Осокорках подземной станции в Киеве.

- В серии интенсивных атак Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся серьезный ущерб за последние несколько недель.

В одном из самых интенсивных наступлений за два с половиной года конфликта Россия нанесла массированные удары ракетами, ракетами-минами и дронами по Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram, 15 из 24 украинских регионов пострадали, что привело к жертвам и раненым. Основной целью этих атак вновь стала энергетическая система Украины. В результате атак была повреждена гидроэлектростанция на Киевском водохранилище, что привело к отключениям электроэнергии и отключениям в столице и других частях страны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала более 100 ракет и такое же количество боевых дронов. Он вновь призвал партнерские страны дать разрешение на использование западного оружия против российских военных целей на их территории. "Каждый лидер, каждый партнер нашего знает, какие решительные действия нужны, чтобы справедливо закончить этот конфликт", - заявил Зеленский. Для Украины не должно быть ограничений дальности, так как Россия не ограничивает свои атаки.

Из-за продолжительности атак сообщения о жертвах и ущербе поступали медленно. Первые сообщения указывали на пять погибших и 17 раненых в разных регионах. Удары произошли, когда люди возвращались на работу после выходных и праздников Дня независимости.

Восьмичасовой воздушный тревоги в Киеве

Воздушная тревога в Киеве закончилась примерно через восемь часов в 13:45 по местному времени (12:45 по центральноевропейскому летнему времени). В воздушном пространстве города продолжали фиксироваться рои российских боевых дронов, заставляя жителей укрываться в метро. Тысячи людей укрывались в подземных убежищах.

Украинские ВВС сообщили, что российская армия использовала 11 дальних бомбардировщиков Ту-95 в качестве платформы для запуска крылатых ракет в определенные моменты. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Атаки также включали крылатые ракеты "Калибр", запущенные с Черного моря. Сообщается, что в небе было замечено несколько десятков дронов.

Проблемы в энергосистеме Украины

Из-за близости российских атак к польской границе были развернуты польские перехватчики, как сообщает новостное агентство PAP. Также сообщается о участии других союзных самолетов в операции.

"Враг продолжает свои усилия, чтобы погрузить украинцев во тьму", - написал министр энергетики Герман Халтухинко в Facebook. Ситуация сложная. Энергокомпании, такие как Ukrenerho, работают над восстановлением электроэнергии через аварийные отключения. В районах без электроэнергии часто также прекращается подача воды.

Россия, скорее всего, целенаправленно атаковала гидроэлектростанцию

Новостное агентство УНИАН сообщило о повреждении гидроэлектростанции в Киеве, ссылаясь на видео разрушений, опубликованное на российских каналах Telegram. Сообщается, что в турбинном зале гидроэлектростанции произошел пожар, и была повреждена дорога на плотине. Военная администрация Киевской области подтвердила повреждение двух неопределенных объектов энергетической инфраструктуры.

С начала 2023/24 года Россия пыталась вывести из строя украинские электростанции и энергетическую инфраструктуру посредством нескольких стратегических воздушных ударов. В нападении 29 декабря российская армия запустила 122 ракеты и крылатые ракеты, а также 36 дронов, по подсчетам Киева. Количество жертв превысило 30.

Украина подвергается полномасштабному российскому вторжению с февраля 2022 года. В прошлую субботу вторая по величине страна Европы отмечала 33-ю годовщину независимости от Советского Союза.

Интенсивная авиационная атака включала использование многочисленных российских боевых дронов и самолетов, таких как бомбардировщики Ту-95 и ракеты "Кинжал", которые наносили удары по различным частям Украины, в том числе по Киеву. (авиация)

Повреждение инфраструктуры Украины, в том числе электростанций и энергетических систем, привело к значительным отключениям электроэнергии и сбоям, требующим принятия экстренных мер и восстановительных работ. (авиация)

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