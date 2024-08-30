Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

В штате Мэн обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины, происходящего из Нижней Франконии.

После отсутствия отца на рыбалке сын обратился в authorities. После этого пожарные достали тело 62-летнего мужчины из воды.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
В результате стремительного расследования правоохранительных органов 62-летний индивидуум...
В результате стремительного расследования правоохранительных органов 62-летний индивидуум трагически был обнаружен мертвым в MAIN River.

- В штате Мэн обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины, происходящего из Нижней Франконии.

В районе Майн-Шпесарт, расположенном в Нижней Франконии, 62-летний мужчина попал в беду во время своей рыбалки на реке Майн. Его отсутствие после рыбалки в четверг привело к тому, что его сын связался с местными властями. При осмотре берега реки спасательные службы обнаружили рыболовное снаряжение мужчины, что вызвало масштабную поисковую операцию вдоль реки. Мужчину в конечном итоге спасли пожарные из реки недалеко от Лорха на Майне.

В настоящее время криминальное управление Вюрцбурга расследует обстоятельства его трагической гибели. Подозрительной деятельности не выявлено, полиция расценивает инцидент как непредвиденное происшествие.

Местные власти, которые были изначально оповещены сыном мужчины, были поддержаны полицией в масштабной поисковой операции. В результате дальнейшего расследования полиция расценивает инцидент как непредвиденное происшествие.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антон Лютц, после освобождения, осторожно приближается к своему новому жилищу в Западных Эрц горах....
Федеральные земли Германии

Антон Люкс не решается исследовать свое новое жилое пространство

Изначально все выезды могут быть сложными. Этот принцип верен для Антона, недавнего выпущенного рыси в Эйбенштоке. В первую очередь, он предпочитает оставаться вблизи того места, где его выпустили из контейнера для транспортировки.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ремесленное ремесло Саксонов пережило рост числа как женских, так и мужских стажеров по сравнению с...
Федеральные земли Германии

Замечательное увеличение числа учеников в саксонском ремесленническом секторе.

Число обучающих мест в сфере саксонских ремесел все еще растет, но значительное количество этих позиций остается вакантным.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Музыкальное событие 'Бонифаций' было одним из ярких выступлений на музыкальных летних festivities в...
Федеральные земли Германии

Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде.

- Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде. Летом этого года более 160 000 человек посетили крупные музыкальные фестивали в Фульде. По данным города, было продано 44 000 билетов на последнее представление мюзикла "Бонифаций" на площади Дома, а почти 46 000 меломанов посетили Шлосстеатр,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В основном, признанные мужчины-беженцы в Греции не имеют права инициировать другой процесс заявки...
Федеральные земли Германии

Судебный орган пришел к выводу, что для этих молодых мужчин больше не требуется ходатайства о предоставлении убежища.

Система приёма греческих беженцев имеет существенные недостатки. Однако, постановление, вынесенное в Касселе, не означает, что она utterly unbearable, particularly для определённой группы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Антон Лютц, после освобождения, осторожно приближается к своему новому жилищу в Западных Эрц горах....
Федеральные земли Германии

Антон Люкс не решается исследовать свое новое жилое пространство

Изначально все выезды могут быть сложными. Этот принцип верен для Антона, недавнего выпущенного рыси в Эйбенштоке. В первую очередь, он предпочитает оставаться вблизи того места, где его выпустили из контейнера для транспортировки.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ремесленное ремесло Саксонов пережило рост числа как женских, так и мужских стажеров по сравнению с...
Федеральные земли Германии

Замечательное увеличение числа учеников в саксонском ремесленническом секторе.

Число обучающих мест в сфере саксонских ремесел все еще растет, но значительное количество этих позиций остается вакантным.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Музыкальное событие 'Бонифаций' было одним из ярких выступлений на музыкальных летних festivities в...
Федеральные земли Германии

Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде.

- Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде. Летом этого года более 160 000 человек посетили крупные музыкальные фестивали в Фульде. По данным города, было продано 44 000 билетов на последнее представление мюзикла "Бонифаций" на площади Дома, а почти 46 000 меломанов посетили Шлосстеатр,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Элегантное чёрное лицо с коротким ростом
Культура

Элегантное чёрное лицо с коротким ростом

Николь Кидман представляет свой фильм «Дочь» на Венецианском кинофестивале. Она добавляет элегантности пресс-мероприятию, одевшись в полностью черный наряд.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно