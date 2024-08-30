- В штате Мэн обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины, происходящего из Нижней Франконии.

В районе Майн-Шпесарт, расположенном в Нижней Франконии, 62-летний мужчина попал в беду во время своей рыбалки на реке Майн. Его отсутствие после рыбалки в четверг привело к тому, что его сын связался с местными властями. При осмотре берега реки спасательные службы обнаружили рыболовное снаряжение мужчины, что вызвало масштабную поисковую операцию вдоль реки. Мужчину в конечном итоге спасли пожарные из реки недалеко от Лорха на Майне.

В настоящее время криминальное управление Вюрцбурга расследует обстоятельства его трагической гибели. Подозрительной деятельности не выявлено, полиция расценивает инцидент как непредвиденное происшествие.

Местные власти, которые были изначально оповещены сыном мужчины, были поддержаны полицией в масштабной поисковой операции. В результате дальнейшего расследования полиция расценивает инцидент как непредвиденное происшествие.

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