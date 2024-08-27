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Федеральные земли ГерманииНовостиОК

В Шлезвиге-Гольштейне зарегистрирован беспрецедентный рост заболеваемости.

Количество дней нетрудоспособности по болезни в Шлезвиг-Гольштейне достигло рекордного уровня, согласно данным АОК. Часто это вызвано распространенными заболеваниями.

 and  Yaroslav Smith
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- В Шлезвиге-Гольштейне зарегистрирован беспрецедентный рост заболеваемости.

Отсутствие на Работе среди Работников в Шлезвиг-Гольштейне достигло рекордного уровня в 7,0% в первой половине года, согласно данным AOK. Этот показатель превысил предыдущий рекорд в 6,8%, установленный в первой половине 2023 года, как было объявлено в последнем отчете о здравоохранении AOK.

Эта тенденция сохраняется: Коэффициент отсутствия в первой половине 2022 года составил 6,4%, а в первой половине 2021 года - 5,0%. 310 000 работников, застрахованных в AOK NordWest в Шлезвиг-Гольштейне, пропустили в среднем 12,7 рабочих дня в первой половине 2024 года. Самый высокий коэффициент отсутствия пришелся на февраль и составил 8,1%.

Респираторные и Простудные Заболевания стали основной причиной.

Как заявил Том Акерманн, CEO AOK NordWest, "Больше дней были пропущены из-за респираторных инфекций и простуд". Процент дней отсутствия на работе из-за респираторных заболеваний из всех дней отсутствия составил 25,6% в первой половине года, что свидетельствует о стабильном росте. В 2021 году этот показатель составлял 9,8%, в 2022 году - 21,1%, а в 2023 году - 25,1%. "Респираторные заболевания привели к более чем вдвое большему количеству дней отсутствия на работе по сравнению с тремя годами назад", - заявил Акерманн.

Затем следуют заболевания опорно-двигательного аппарата (13,7%), заболевания пищеварительной системы (6,8%) и травмы (5,6%). Средняя продолжительность болезни на один больничный лист в первой половине 2024 года составила 10,1 дня.

Самые Высокие Коэффициенты Отсутствия в Общественном Управлении

Самый высокий коэффициент отсутствия среди членов AOK в Шлезвиг-Гольштейне в первой половине 2024 года был зафиксирован в общественном управлении и составил 8,1%. За ним следуют здравоохранение и социальные услуги, составившие 8,0%. Самые низкие показатели были зарегистрированы в банковском и страховом секторах, а также в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, оба по 4,5%.

AOK сообщил, что высокий коэффициент отсутствия в основном был обусловлен респираторными и простудными заболеваниями, что привело к увеличению дней отсутствия на работе, при этом 25,6% всех дней отсутствия в первой половине 2024 года приходилось на респираторные заболевания, как было объявлено CEO AOK NordWest Томом Акерманном, что свидетельствует о значительном увеличении по сравнению с 9,8% в 2021 году. В отношении оценки ситуации компанией AOK было указано, что данные AOK не показывают признаков снижения в первой половине 2024 года, что свидетельствует о том, что ситуация по-прежнему "AOK" с их точки зрения.

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